ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο εξόδου από τα μνημόνια: Απόδειξη ότι μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού

Με αφορμή την έβδομη επέτειο από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, αύριο Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στις 21 Αυγούστου του 2018 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού.

Στη συνέχεια, η Κουμουνδούρου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη στάση της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την εποχή: «Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν “4ο μνημόνιο”, μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019. Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα, όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων.