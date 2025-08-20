Ρούμπιο: Νέες κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα ακόμη μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τις προσπάθειές τους να διώξουν ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν κυρώσεις στο δικαστή Νικολά Γκιγιού της Γαλλίας για την υπογραφή ενταλμάτων σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Γάζα, μαζί με την αναπληρώτρια εισαγγελέα Ναζάτ Σαμίμ Χαν από τα Φίτζι και την αναπληρώτρια εισαγγελέα Μαμ Μαντιαγέ Νιάνγκ της Σενεγάλης για την υποστήριξη αυτών των ενταλμάτων.

Η δικαστής Κίμπερλι Προστ από τον Καναδά έχει, επίσης, τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων, λόγω της απόφασής της να εγκρίνει την έρευνα του ΔΠΔ σε βάρος αμερικανικού προσωπικού στο Αφγανιστάν.

Οι τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ προστίθενται σε άλλους τέσσερις που επιβλήθηκαν κυρώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ τον Ιούνιο, δύο από τους οποίους είχαν, επίσης, εμπλακεί στα εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του Γκάλαντ. Οι σημερινές κυρώσεις παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω αξιωματούχων στις ΗΠΑ και τους απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θεωρούν παράνομες τις προσπάθειες του ΔΠΔ να διώξει ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς η Ιερουσαλήμ δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης που ίδρυσε το δικαστήριο και επειδή οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Παλαιστινιακή Αρχή ως κυρίαρχο κράτος με το δικαίωμα να ζητήσει τέτοια ενέργεια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει με σαφήνεια και σταθερότητα την αντίθεσή τους στην πολιτικοποίηση, την κατάχρηση εξουσίας, την αδιαφορία για την εθνική μας κυριαρχία και την παράνομη δικαστική υπερβολή του ΔΠΔ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την τελευταία σειρά κυρώσεων.

«Το δικαστήριο αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια και έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο νομικής μάχης κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του στενού μας συμμάχου, του Ισραήλ», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και συνέχισε: «Η πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ παραμένει να λαμβάνει όποια μέτρα κρίνει απαραίτητα για την προστασία των στρατευμάτων μας, της κυριαρχίας μας και των συμμάχων μας από τις παράνομες και αβάσιμες ενέργειες του ΔΠΔ».