ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΠΟ: Αναβαθμίζεται η πρόσβαση και η ασφάλεια στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος στην Αττική
Ειδήσεις
16:31 - 21 Αυγ 2025

ΥΠΠΟ: Αναβαθμίζεται η πρόσβαση και η ασφάλεια στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Πολιτισμού δρομολογεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση της περιήγησης, της ασφάλειας και της καθολικής προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος, στο Γραμματικό Αττικής. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, με ασφαλείς διαδρομές, διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία και την προστασία των μνημείων.

Η πρόσβαση στον χώρο είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς η είσοδος βρίσκεται στο τέρμα επαρχιακής οδού, χωρίς τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν ασφαλείς υποδομές για την κίνηση των πεζών και τη στάθμευση των οχημάτων, ενώ μεγάλο τμήμα της διαδρομής εντός του αρχαιολογικού χώρου παραμένει δύσβατο, καθιστώντας την περιήγηση περιορισμένη και επισφαλή.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Ο Ραμνούντας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τμήμα της αρχαίας οδού, που οδηγούσε στο Δήμο του Ραμνούντα, περνώντας μπροστά από το ιερό της Νεμέσεως, και κατέληγε στο φρούριο. Κατά μήκος της οδού ανεσκάφησαν πολυτελείς ταφικοί περίβολοι των κλασικών χρόνων, με επιτύμβια ανάγλυφα, ναΐσκους και στήλες. Η υφιστάμενη κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου περιορίζει την ασφαλή και άνετη περιήγηση. Με το συγκεκριμένο έργο διασφαλίζεται όχι μόνο η προστασία και η ανάδειξη του μνημειακού του πλούτου, αλλά και η δυνατότητα όλων των επισκεπτών να τον περιηγηθούν και να τον γνωρίσουν με ασφάλεια. Η προσβασιμότητα, η πυροπροστασία και η βιώσιμη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων αποτελούν κύρια πολιτική και προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Με σχέδιο και σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ενδυναμώνουμε την εμπειρία του επισκέπτη, αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα των αρχαιολογικών χώρων και διασφαλίζουμε την προστασία τους».

Διαδρομές περιήγησης

Το έργο προβλέπει τη διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης, με στόχο τόσο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κίνηση των επισκεπτών, όσο και την προστασία των αρχαιοτήτων. Οι διαδρομές αναπτύσσονται σε δύο κύριους κλάδους, συνολικού μήκους περίπου 2.394 μ., που εξασφαλίζουν κυκλική κίνηση σε ολόκληρο τον χώρο. Σε μήκος 1.082 μ. προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης με αμαξίδιο.

Πρώτη διαδρομή – Δυτικός κλάδος: Η πορεία ξεκινά από το εκδοτήριο και ακολουθεί τη νότια αρχαία ταφική οδό, μήκους 530 μ., με διαμορφώσεις που σέβονται το αρχικό πλάτος του δρόμου (2–6 μ.). Η διαδρομή οδηγεί στα κατάλοιπα ανεσκαμμένης αρχαίας οικίας, στους χώρους στάσης και, μέσω μονοπατιού, στην ακρόπολη. Κατά μήκος της ταφικής οδού διαμορφώνονται έξι στάσεις θέασης, πληροφόρησης και ανάπαυσης, ενώ άλλες τρεις τοποθετούνται έως το φρούριο.

Φρούριο: Η περιήγηση στο φρούριο (433 μ.) ξεκινά από τη νότια πύλη και ανεβαίνει προς την κορυφή του λόφου. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν οι δύο πύλες, ο αποκατεστημένος αγωγός ομβρίων και τρεις διαμορφωμένοι χώροι στάσης.

Δεύτερη διαδρομή – Ανατολικός κλάδος: Μπροστά από το φρούριο προβλέπεται χώρος αναστροφής οχημάτων και νέα διαδρομή επισκεπτών μήκους περίπου 930 μ., με τέσσερις στάσεις πληροφόρησης. Επιπλέον, από το νότιο τμήμα των αποθηκών ξεκινά μονοπάτι 214 μ., με πανοραμική θέα και πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.

Βελτίωση αμαξιτής οδού και εισόδου: Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο αναβαθμίζεται με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαχωρισμό κίνησης πεζών–οχημάτων και δημιουργία χώρων στάθμευσης. Προβλέπεται δευτερεύουσα είσοδος και οδός για οχήματα έκτακτης ανάγκης και τροφοδοσίας του μελλοντικού πωλητηρίου και αναψυκτηρίου. Βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οδού έως τις αποθήκες, όπου προγραμματίζεται νέα στέγαση του θριγκού.

Συντήρηση μνημείων

Προβλέπεται η συντήρηση του δομικού υλικού δώδεκα ταφικών μνημείων:

  • Κυκλικός περίβολος,
  • Περίβολοι Μενεστιδού, Ευφράνορος, Διοφαντίδου, Διογείτονος, Μνησικράτειας και Λυσίππου, Πυθάρχου, Αριστόκλειας και Αντιμάχου, Φανοκράτους, Ιεροκλέους, Αθηνοδώρου και Δρομοκλή, καθώς και των Ειτεαίων

Πυροπροστασία

Λόγω της θέσης του αρχαιολογικού χώρου σε δασικό περιβάλλον, εντάχθηκε το 2024 στο Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο κατά μήκος της κύριας διαδρομής (μήκους περίπου 750 μ.), που θα ξεκινά από την είσοδο, θα περνά από τον ναό της Νεμέσεως και θα καταλήγει στον ταφικό περίβολο των Ειτεαίων.

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

  • 20 πυροσβεστικές φωλιές,
  • 4 εκτοξευτήρες νερού στην περιοχή του ιερού,
  • δίκτυο σωληνώσεων,
  • αντλητικό συγκρότημα με υπόγεια δεξαμενή.

Φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε είσοδο, φυλάκιο, χώρους υγιεινής, αποθήκη και κατά μήκος των διαδρομών. Προβλέπονται επίσης φωτισμός ασφαλείας και ασύρματο σύστημα χειροκίνητης ειδοποίησης πυρκαγιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 17:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φάμελλος από Πάτρα: Επείγει η αμεση αποκατάσταση και η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
Πολιτική

Φάμελλος από Πάτρα: Επείγει η αμεση αποκατάσταση και η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας

Walmart: Υποχωρεί η μετοχή παρά τις αυξημένες πωλήσεις – Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2024
Επιχειρήσεις

Walmart: Υποχωρεί η μετοχή παρά τις αυξημένες πωλήσεις – Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι
Αυτοδιοίκηση

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Μενδώνη: Eνα μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο αποκαλύπτεται με την αποκατάσταση της γεωμετρίας του Τύμβου Καστά
Ειδήσεις

Μενδώνη: Eνα μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο αποκαλύπτεται με την αποκατάσταση της γεωμετρίας του Τύμβου Καστά

Μενδώνη: Συνδέουμε τα μνημεία της Θεσσαλονίκης με τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης
Πολιτική

Μενδώνη: Συνδέουμε τα μνημεία της Θεσσαλονίκης με τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης

Υπουργείο Πολιτισμού: Επέκταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης, στον Πειραιά
Ειδήσεις

Υπουργείο Πολιτισμού: Επέκταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης, στον Πειραιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:33

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Πολιτική
08/06/2026 - 16:09

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:09

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Ναυτιλία
08/06/2026 - 16:04

Celestyal: Αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών εν πλω μέσω της συνεργασίας της με τη Harding+

Οικονομία
08/06/2026 - 15:49

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Οικονομία
08/06/2026 - 15:47

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Πολιτική
08/06/2026 - 15:36

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Μπακογιάννη: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

Οι δύο όψεις της Ελλάδας: Οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά οι πολίτες νιώθουν φτωχότεροι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ