ΥΠΠΟ: Αναβαθμίζεται η πρόσβαση και η ασφάλεια στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος στην Αττική

Το Υπουργείο Πολιτισμού δρομολογεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση της περιήγησης, της ασφάλειας και της καθολικής προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντος, στο Γραμματικό Αττικής. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, με ασφαλείς διαδρομές, διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία και την προστασία των μνημείων.

Η πρόσβαση στον χώρο είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς η είσοδος βρίσκεται στο τέρμα επαρχιακής οδού, χωρίς τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν ασφαλείς υποδομές για την κίνηση των πεζών και τη στάθμευση των οχημάτων, ενώ μεγάλο τμήμα της διαδρομής εντός του αρχαιολογικού χώρου παραμένει δύσβατο, καθιστώντας την περιήγηση περιορισμένη και επισφαλή.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Ο Ραμνούντας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τμήμα της αρχαίας οδού, που οδηγούσε στο Δήμο του Ραμνούντα, περνώντας μπροστά από το ιερό της Νεμέσεως, και κατέληγε στο φρούριο. Κατά μήκος της οδού ανεσκάφησαν πολυτελείς ταφικοί περίβολοι των κλασικών χρόνων, με επιτύμβια ανάγλυφα, ναΐσκους και στήλες. Η υφιστάμενη κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου περιορίζει την ασφαλή και άνετη περιήγηση. Με το συγκεκριμένο έργο διασφαλίζεται όχι μόνο η προστασία και η ανάδειξη του μνημειακού του πλούτου, αλλά και η δυνατότητα όλων των επισκεπτών να τον περιηγηθούν και να τον γνωρίσουν με ασφάλεια. Η προσβασιμότητα, η πυροπροστασία και η βιώσιμη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων αποτελούν κύρια πολιτική και προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Με σχέδιο και σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ενδυναμώνουμε την εμπειρία του επισκέπτη, αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα των αρχαιολογικών χώρων και διασφαλίζουμε την προστασία τους».

Διαδρομές περιήγησης

Το έργο προβλέπει τη διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης, με στόχο τόσο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κίνηση των επισκεπτών, όσο και την προστασία των αρχαιοτήτων. Οι διαδρομές αναπτύσσονται σε δύο κύριους κλάδους, συνολικού μήκους περίπου 2.394 μ., που εξασφαλίζουν κυκλική κίνηση σε ολόκληρο τον χώρο. Σε μήκος 1.082 μ. προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης με αμαξίδιο.

Πρώτη διαδρομή – Δυτικός κλάδος: Η πορεία ξεκινά από το εκδοτήριο και ακολουθεί τη νότια αρχαία ταφική οδό, μήκους 530 μ., με διαμορφώσεις που σέβονται το αρχικό πλάτος του δρόμου (2–6 μ.). Η διαδρομή οδηγεί στα κατάλοιπα ανεσκαμμένης αρχαίας οικίας, στους χώρους στάσης και, μέσω μονοπατιού, στην ακρόπολη. Κατά μήκος της ταφικής οδού διαμορφώνονται έξι στάσεις θέασης, πληροφόρησης και ανάπαυσης, ενώ άλλες τρεις τοποθετούνται έως το φρούριο.

Φρούριο: Η περιήγηση στο φρούριο (433 μ.) ξεκινά από τη νότια πύλη και ανεβαίνει προς την κορυφή του λόφου. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν οι δύο πύλες, ο αποκατεστημένος αγωγός ομβρίων και τρεις διαμορφωμένοι χώροι στάσης.

Δεύτερη διαδρομή – Ανατολικός κλάδος: Μπροστά από το φρούριο προβλέπεται χώρος αναστροφής οχημάτων και νέα διαδρομή επισκεπτών μήκους περίπου 930 μ., με τέσσερις στάσεις πληροφόρησης. Επιπλέον, από το νότιο τμήμα των αποθηκών ξεκινά μονοπάτι 214 μ., με πανοραμική θέα και πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.

Βελτίωση αμαξιτής οδού και εισόδου: Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο αναβαθμίζεται με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαχωρισμό κίνησης πεζών–οχημάτων και δημιουργία χώρων στάθμευσης. Προβλέπεται δευτερεύουσα είσοδος και οδός για οχήματα έκτακτης ανάγκης και τροφοδοσίας του μελλοντικού πωλητηρίου και αναψυκτηρίου. Βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης οδού έως τις αποθήκες, όπου προγραμματίζεται νέα στέγαση του θριγκού.

Συντήρηση μνημείων

Προβλέπεται η συντήρηση του δομικού υλικού δώδεκα ταφικών μνημείων:

Κυκλικός περίβολος,

Περίβολοι Μενεστιδού, Ευφράνορος, Διοφαντίδου, Διογείτονος, Μνησικράτειας και Λυσίππου, Πυθάρχου, Αριστόκλειας και Αντιμάχου, Φανοκράτους, Ιεροκλέους, Αθηνοδώρου και Δρομοκλή, καθώς και των Ειτεαίων

Πυροπροστασία

Λόγω της θέσης του αρχαιολογικού χώρου σε δασικό περιβάλλον, εντάχθηκε το 2024 στο Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο κατά μήκος της κύριας διαδρομής (μήκους περίπου 750 μ.), που θα ξεκινά από την είσοδο, θα περνά από τον ναό της Νεμέσεως και θα καταλήγει στον ταφικό περίβολο των Ειτεαίων.

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

20 πυροσβεστικές φωλιές,

4 εκτοξευτήρες νερού στην περιοχή του ιερού,

δίκτυο σωληνώσεων,

αντλητικό συγκρότημα με υπόγεια δεξαμενή.

Φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε είσοδο, φυλάκιο, χώρους υγιεινής, αποθήκη και κατά μήκος των διαδρομών. Προβλέπονται επίσης φωτισμός ασφαλείας και ασύρματο σύστημα χειροκίνητης ειδοποίησης πυρκαγιάς.