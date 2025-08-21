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Χανιά: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – Τρεις συλλήψεις και μεγάλες κατασχέσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Ειδήσεις
18:22 - 21 Αυγ 2025

Χανιά: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – Τρεις συλλήψεις και μεγάλες κατασχέσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη, η Ελληνική Αστυνομία στα Χανιά κατάφερε να εξαρθρώσει οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και οπλισμού.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα την Τρίτη 20 Αυγούστου και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 49, 60 και 68 ετών. Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα, τεχνολογικές συσκευές και οχήματα.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους που σχετίζονται με τους συλληφθέντες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 7 κιλά και 135 γραμμάρια κάνναβης
  • 16 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,80 μ.
  • 1 κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα)
  • 6 φυσίγγια
  • 2 στρατιωτικοί όλμοι
  • 3 μαχαίρια και 1 μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος
  • 1 ζυγαριά ακριβείας
  • 1 πλαστικός τρίφτης με ίχνη ακατέργαστης κάνναβης
  • 11 συσκευές εντοπισμού
  • 3 tablet
  • 1 drone
  • 8 κάμερες παρακολούθησης
  • 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
  • 17 κινητά τηλέφωνα
  • 7.605 ευρώ σε μετρητά
  • 8 οχήματα

Τραυματισμοί αστυνομικών

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιού πόρτας. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Σε βάρος του ίδιου ατόμου σχηματίστηκε και δεύτερη δικογραφία για άσκηση βίας σε βάρος δημοσίων λειτουργών.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επιχείρηση εντάσσεται σε στοχευμένο σχέδιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Την επιχείρηση υλοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, έπειτα από αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών.

Εισαγγελικές διαδικασίες

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ενδεχόμενη σύνδεση του κυκλώματος με ευρύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

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