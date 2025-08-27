ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 - Στόχος η αυτοδυναμία
Πολιτική
12:02 - 27 Αυγ 2025

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 - Στόχος η αυτοδυναμία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά ότι «οι εκλογές θα γίνουν το 2027» και ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «έχει απαντήσει ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός πολλές φορές και στην πιο πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, είναι μία σαφής απάντηση και εγώ δεν έχω να αλλάξω κάτι σε αυτή». Συμπλήρωσε, δε, ότι «όπως είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη της δεύτερης 4ετίας δείχνει ανθεκτικότητα και σαφέστατη υπεροχή έναντι των αντιπάλων της, έτσι είναι δεδομένο πως υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση να καλύψουμε ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό δε σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχουμε κάνει και σημαντικά πράγματα, όπως ότι έχουμε δώσει δουλειά σε 500.000 συμπολίτες μας».

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30% επί κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώρα που σωρευτικά ο πληθωρισμός, ήτοι η αύξηση των τιμών, έφτασε στο 17%». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «η χώρα μας έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο τρόπο μία διεθνή μάστιγα που είναι η ακρίβεια. Έχουμε αυξήσει τα κρατικά έσοδα χωρίς υπερφορολόγηση. Τα παραπάνω έσοδα του κράτους σε ποσοστό πάνω από το 80% προέρχονται από τρεις πηγές: τη μείωση της ανεργίας, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά ούτε μηδενίζουμε και ισοπεδώνουμε. Η ελληνική οικονομία αρχίζει να ανεβαίνει και να αποδίδει».

Σε ερώτηση για την πιθανή επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «έχω εκπλαγεί από την προσπάθεια κάποιων ΜΜΕ να κάνουν το μαύρο άσπρο για τον κ. Τσίπρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κατά καιρούς απευθύνει πολύ σκληρή κριτική εναντίον της κυβέρνησης και εμού του ιδίου προσωπικά. Εγώ είπα ότι ο κ. Τσίπρας με την πολιτική του δεν έχει λείψει στον ελεύθερο επαγγελματία, ούτε στα χαμηλότερα εισοδήματα, ούτε στους νέους, που έφυγαν από τη χώρα, δεν έλειψε ούτε στους δημοσίους υπαλλήλους. Ποιοι ήταν οι μόνοι που τον ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ του; Αυτοί, που ευεργετήθηκαν, οι έγκλειστοι στις φυλακές. Είναι ψέμα αυτό; Η αλήθεια δεν είναι τοξική. Το τι θα κάνει ή όχι ο κ. Τσίπρας θα το επιλέξει ο ίδιος. Θεωρώ ότι η δήλωσή του ότι του έχει λείψει η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής είναι βαθύτατα προσβλητική για την κοινοβουλευτική δημοκρατία μας. Το ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας θα το επιλέξουν οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων. Εάν θα μας επιλέξουν οι πολίτες, εξαρτάται από την επιτυχία των δικών μας πολιτικών. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί και έχει κριθεί από τους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα. Ποιος θα πρέπει να εκπροσωπεί τη χώρα στις Συνόδους Κορυφής, ή ποιος θα πρέπει να συναντάται με τον πρόεδρο της Τουρκίας».

Τέλος, σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στην Ελλάδα δεν πρέπει να απεμπολήσουμε την πολιτική σταθερότητα. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία που απειλείται από μία πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Είναι σαφές ότι εμείς ζητάμε την αυτοδυναμία. Ακριβώς την ίδια συζήτηση, ήτοι ότι η ΝΔ βρίσκεται μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας, κάναμε και το 2023. Από τη στιγμή, που το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ψηφίζει παρών για να παραπεμφθούν κυβερνητικοί βουλευτές για εσχάτη προδοσία και συνυπογράφει μαζί με την κ. Κωνσταντοπούλου, πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε;».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυρανάκης: Καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ - Έρχονται ηλεκτρικά λεωφορεία και 24ωρο Μετρό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυρανάκης: Καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ - Έρχονται ηλεκτρικά λεωφορεία και 24ωρο Μετρό

Στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με EY Ελλάδος και European Innovation Solutions για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων
Τεχνολογία

Στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με EY Ελλάδος και European Innovation Solutions για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων

ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Το κυβερνητικό αφήγημα για «μεταρρύθμιση» στην ανώτατη εκπαίδευση κατέρρευσε
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Το κυβερνητικό αφήγημα για «μεταρρύθμιση» στην ανώτατη εκπαίδευση κατέρρευσε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του
Ειδήσεις

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς
Ανεμοδείκτης

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...
Ανεμοδείκτης

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ