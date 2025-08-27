Ο Γιάννης Καββαδάς, νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει τεθεί σε προσωρινή ισχύ απαγόρευση για τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία του οργανισμού.
Η ηγεσία του Υπουργείου τονίζει ότι ο κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι η «κάθαρση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι’ αυτό και επιλέχθηκε να τοποθετηθεί ένα υψηλόβαθμο και έμπειρο στέλεχος της ΑΑΔΕ στη θέση του προέδρου. Παράλληλα, η ειδική ομάδα ελέγχων (Task Force) συνεχίζει τις διεξοδικές επιθεωρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις θα επιστρέψουν τα αδικαιολόγητα ποσά.