Ο Γιάννης Καββαδάς, νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιάννης Καββαδάς, ο οποίος υπηρετεί ως γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με βάση τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή και προβλέπει ότι ο κ. Καββαδάς θα εκτελεί τα καθήκοντά του ως προσωρινός πρόεδρος του οργανισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει τεθεί σε προσωρινή ισχύ απαγόρευση για τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Η ηγεσία του Υπουργείου τονίζει ότι ο κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι η «κάθαρση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι’ αυτό και επιλέχθηκε να τοποθετηθεί ένα υψηλόβαθμο και έμπειρο στέλεχος της ΑΑΔΕ στη θέση του προέδρου. Παράλληλα, η ειδική ομάδα ελέγχων (Task Force) συνεχίζει τις διεξοδικές επιθεωρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις θα επιστρέψουν τα αδικαιολόγητα ποσά.