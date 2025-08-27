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Θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία: Νεκρό ένα 9χρονο κοριτσάκι
Ειδήσεις
23:25 - 27 Αυγ 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία: Νεκρό ένα 9χρονο κοριτσάκι

Reporter.gr Newsroom
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Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 9χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε γύρω στις 5:20 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου.

Η 9χρονη όπως και η 11χρονη αδελφή της επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, υπήκοος Γερμανίας, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από το Νοσοκομείο Κατερίνης που αρχικά νοσηλεύτηκε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευαν για να ανοίγουν δρόμο στην κίνηση αστυνομικοί της Τροχαίας, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και των τοπικών αστυνομικών τμημάτων.

Η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

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