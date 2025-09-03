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Στο φως η σκοτεινή δράση της μαφίας της Κρήτης: Εκβιασμοί, ναρκωτικά, ξέπλυμα και «υψηλές» διασυνδέσεις
Ειδήσεις
16:08 - 03 Σεπ 2025

Στο φως η σκοτεινή δράση της μαφίας της Κρήτης: Εκβιασμοί, ναρκωτικά, ξέπλυμα και «υψηλές» διασυνδέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για τη λειτουργία ενός πολυπλόκαμου και ιδιαίτερα δικτυωμένου κυκλώματος με χαρακτηριστικά μαφίας, που φέρεται να δρούσε για χρόνια ανεξέλεγκτο στα Χανιά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, ακόμη και πέρα από το νησί.

Η δικογραφία, ιδιαίτερα εκτενής και αποκαλυπτική, περιλαμβάνει 49 κατηγορούμενους και συνοδεύεται από χιλιάδες καταγεγραμμένες συνομιλίες που αποκαλύπτουν τη δομή και τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Στην κορυφή της φερόμενης ιεραρχίας βρίσκονται δύο αδέρφια, γνωστοί επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης. Ο συνολικός τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 3 εκατ. ευρώ, με περίπου το ένα τρίτο να προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών.

Δορύσαν σαν μαφιόζικη οργάνωση

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η δράση της εγκληματικής ομάδας είχε επεκταθεί ακόμα και στον χώρο της Εκκλησίας, όπου μέλη της φέρονται να εκβίαζαν ιερείς και να επηρεάζουν καταστάσεις με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το κύκλωμα λειτουργούσε με μεθόδους οργανωμένου εγκλήματος. Πουλούσε ναρκωτικά, όπλα, έκανε εκβιασμούς, τοποθετούσε βόμβες. Μιλάμε για δράση χρόνων – με ερωτήματα για το ποιοι το κάλυπταν.»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιχείρηση δύο αστυνομικών της Ασφάλειας, οι οποίοι εργάστηκαν «υπό κάλυψη» σε κατάστημα εστίασης που ανήκε σε φερόμενο μέλος της ομάδας, καταφέρνοντας να διεισδύσουν και να αποσπάσουν κρίσιμες πληροφορίες μέσω φυσικής παρουσίας και επισυνδέσεων.

Ο ίδιος τόνισε: «Μόνο συμβόλαια θανάτου δεν είχαν. Η δράση τους θυμίζει ξεκάθαρα μαφία. Κάποιος που κατέβηκε πρόσφατα στην Κρήτη και δεν είχε δεσμούς με το νησί, φαίνεται ότι έσπασε τη σιωπή. Και τότε ξεκίνησαν να βγαίνουν τα άπλυτα.»

Ο τιμοκαταλάγος για τα όπλα

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, τα μικρά πυροβόλα όπλα κοστολογούνταν από 1.700 μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ οι τιμές για μεγαλύτερα πιστόλια κυμαίνονταν από 3.300 μέχρι 4.000 ευρώ, με το πιο ακριβό πιστόλι να φτάνει τις 5.000 ευρώ. Στην ίδια τιμή κοστολογούσαν τα μέλη της οργάνωσης και τα καλάσνικοφ και άλλα παρόμοια τυφέκια.

Πέρα από τα παραδοσιακά πιστόλια - τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μάρκας USP, αλλά και περίστροφα «357», τα γνωστά «38άρια» και «765», είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση είχε πρόσβαση και σε πυροβόλα όπλα σε μορφή «στυλό», τα οποία κοστολογούσαν στα 500 ευρώ.

Το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής τους ήταν ένα στρατιωτικό τουφέκι αξίας 5.500 ευρώ.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βομβιστική επίθεση

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται ότι έπαιξε και η μαρτυρία ενός πρώην μέλους του κυκλώματος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να υπέδειξε ως ηθικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι αστυνομικού – τον Ιανουάριο του 2024 – ένα μέλος της ομάδας με το παρατσούκλι «Πατομπούκαλος».

Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε ότι ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος είχε πρόσβαση σε ποσότητες που είχαν κατασχεθεί και φρόντιζε να τις «εξαφανίζει».

Το δίκτυο διακίνησης όπλων ήταν εξίσου οργανωμένο. Οι συναλλαγές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνταν ηλεκτρονικά, μέσω εταιρειών-βιτρίνα δια των οποίων γινόταν το «ξέπλυμα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή από τον Πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για δέσμευση όλων των περιουσιών των μελών της οργάνωσης, ενώ λογαριασμοί τους βρέθηκαν και σε τράπεζες του εξωτερικού.

Βίντεο από τις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό-ντοκουμέντο από τις επιχειρήσεις παρακολούθησης. Βίντεο από drones αποκαλύπτουν τις μεθόδους παράδοσης ναρκωτικών, με τα μέλη του κυκλώματος να συναντούν πελάτες σε απομονωμένα μέρη όπως ελαιώνες στα Χανιά, φροντίζοντας να υπάρχουν φυσικά εμπόδια, ώστε να αποφεύγουν την καταγραφή από εναέρια παρακολούθηση.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στην Κρήτη υποδυόμενοι εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό. Έτσι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους εσωτερικούς κύκλους της οργάνωσης και να συλλέξουν αποδείξεις για το εύρος της εγκληματικής της δραστηριότητας.

Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν μέσω Viber, θεωρώντας πως θα ήταν προσταυμένοι λόγω της κρυπτογράφησης της εφαρμογής, Ωστόσο, η έρευνα της αστυνομίας έφερε στο φως τις συναλλαγές τους, καθώς βρέθηκαν συνομιλίες και φωτογραφίες που δεν είχαν διαγράψει.

Διασυνδέσεις... υψηλού επιπέδου

Το πιο ανησυχητικό είναι το δίκτυο διασυνδέσεων που φέρεται να είχε το κύκλωμα: σε αυτό εμπλέκονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί, μέλη του κλήρου, και άλλα πρόσωπα που εκβίαζαν εκπαιδευτικούς και «διευκόλυναν» καταστάσεις με ψεύτικα έγγραφα ή προσπάθειες επηρεασμού στη Δικαιοσύνη.

Κατά τις ίδιες πηγές, υπήρξαν οργανωμένες προσπάθειες για να «στηθούν» έδρες στα δικαστήρια, ώστε μέλη του κυκλώματος να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης.

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