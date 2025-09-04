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Εγκληματική οργάνωση - Κρήτη: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών - Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, έξι προφυλακίστηκαν
Ειδήσεις
20:15 - 04 Σεπ 2025

Εγκληματική οργάνωση - Κρήτη: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών - Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, έξι προφυλακίστηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Στα Χανιά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων έληξαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης 4/9.

Από αυτούς, οι ανακριτικές αρχές αποφάσισαν ότι έξι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν και οδηγήθηκαν στις φυλακές, ενώ δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Επιπλέον, ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο μαζί με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες.

Ανάμεσα στους 17 που θα κληθούν αύριο για απολογία περιλαμβάνονται και τα δύο αδέρφια, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία κατείχαν αρχηγικούς ρόλους μέσα στην οργάνωση.

Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς κατηγορείται ότι παρείχε πληροφορίες στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση, είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης.

Η σημερινή φάση των απολογιών αφορούσε κυρίως τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με τον συνήγορο δύο εκ των κατηγορουμένων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, το γεγονός ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δείχνει ότι η υπόθεση δεν είναι όπως φαίνεται, ενώ οι πελάτες του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, αναμένονται εντάλματα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά μεθοδικούς εκβιασμούς και πιέσεις σχετικά με τη μοναστική περιουσία. Στο φως της δημοσιότητας έχουν ήδη δει το φως σοκαριστικοί διάλογοι, ενώ το προανακριτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση της κρητικής μαφίας αναμένεται να φτάσει τελικά σε τριψήφιο αριθμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 20:16
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