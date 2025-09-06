Κλειστός ο σταθμός Σύνταγμα του μετρό – Ο λόγος

Κλειστός θα είναι το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) ο σταθμός “Σύνταγμα” του μετρό, λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός θα κλείσει από τις 16:00, και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να κάνουν στάση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε ότι, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός “Σύνταγμα” του Μετρό θα κλείσει σήμερα, Σάββατο 6 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα. Οι συρμοί θα περνούν από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση».

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος από τον Σύλλογο Πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το τραγικό συμβάν.