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Συνάντηση Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Αιγύπτου: Μεταναστευτικό και Μονή Σινά στο επίκεντρο
Πολιτική
22:29 - 23 Σεπ 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Αιγύπτου: Μεταναστευτικό και Μονή Σινά στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε - στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad Al-Alimi.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Μεταναστευτικό και Μονή Σινά στο επίκεντρο της συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Υεμένης, Rashad Al-Alimi, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοϊας.

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