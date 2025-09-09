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Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο ιατρός που κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκι»
Ειδήσεις
18:51 - 09 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο ιατρός που κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκι»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διευθυντής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που συνελήφθη με την κατηγορία ότι ζητούσε «φακελάκι» από τους ασθενείς του, τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την Τρίτη (9/9). 

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα.», ανέφερε ο υπουργός και προσέθεσε:

«Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

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