ALPHA BANK - ΕΛΤΑ: Το νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης

Το νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης που προκύπτει από τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στο Growthfund Agora της ΔΕΘ.

«Σήμερα, περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Ο Deputy CEO της Alpha Bank έκανε γνωστό ότι η διάθεση βασικών προϊόντων μέσω των σημείων ΕΛΤΑ ξεκινά πιλοτικά τους προσεχείς μήνες, με στόχο τη σταδιακή πανελλαδική κάλυψη. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την παροχή πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω 1.100 σημείων εξυπηρέτησης της ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.