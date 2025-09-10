ALPHA BANK - ΕΛΤΑ: Το νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης

«Σήμερα, περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.
Ο Deputy CEO της Alpha Bank έκανε γνωστό ότι η διάθεση βασικών προϊόντων μέσω των σημείων ΕΛΤΑ ξεκινά πιλοτικά τους προσεχείς μήνες, με στόχο τη σταδιακή πανελλαδική κάλυψη. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την παροχή πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω 1.100 σημείων εξυπηρέτησης της ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.