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Πάνω από 2.600 παραβάσεις καταγράφηκαν την ενδέκατη εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»
Ειδήσεις
14:36 - 17 Σεπ 2025

Πάνω από 2.600 παραβάσεις καταγράφηκαν την ενδέκατη εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίστηκαν για ενδέκατη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Κατά την ενδέκατη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (8/9/2025–14/9/2025) πραγματοποιήθηκαν 23.295 έλεγχοι, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 2.615 παραβάσεις σε οδηγούς (εκ των οποίων 86 διανομείς) και 336 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

  • 2.274 σε οδηγούς δικύκλων (82 διανομείς)
  • 324 σε επιβάτες δικύκλων
  • 315 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.
  • 19 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»)

Κατά περιφέρεια, οι παραβάσεις ήταν: Αττική 938, Ιόνια Νησιά 326, Δυτική Ελλάδα 259, Κεντρική Μακεδονία 238, Κρήτη 230, Νότιο Αιγαίο 224, Πελοπόννησος 196, Θεσσαλία 121, Ήπειρος 96, Θεσσαλονίκη 86, Στερεά Ελλάδα 77, Βόρειο Αιγαίο 74, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 73, Δυτική Μακεδονία 13.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου (ισχύει και για τον επιβάτη)
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία στοχεύει στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως μέτρο προστασίας ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει καθημερινά την παρουσία της στους δρόμους, προωθώντας την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Όπως επισημαίνεται: «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

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