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Πετρέλαιο: Περιορισμένες απώλειες λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών
Εμπορεύματα
14:22 - 17 Σεπ 2025

Πετρέλαιο: Περιορισμένες απώλειες λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη 17/9, μετά από άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αν και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες προσέφεραν ένα «όριο» στην αγορά.

Επιπλέον, οι επενδυτές παρακολουθούν την αναμενόμενη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Brent υποχωρεί κατά 0,86%, στα 67,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI των ΗΠΑ υποχωρούν κατά 0,93% στα 63,92 δολάρια το βαρέλι. Τα benchmarks είχαν κλείσει άνω του 1% υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω ανησυχιών ότι οι ρωσικές προμήθειες ενδέχεται να διαταραχθούν από επιθέσεις της Ουκρανίας.

Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι τρεις πηγές της βιομηχανίας είπαν ότι η ρωσική μονοπωλιακή εταιρεία πετρελαιαγωγών Transneft (TRNF_p.MM) προειδοποίησε τους παραγωγούς ότι ίσως χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή μετά τις επιθέσεις με drone σε κρίσιμους εξαγωγικούς λιμένες και διυλιστήρια.

«Αν η ζημιά από τα drones (στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές) αποδειχθεί βραχύβια, η πρόσφατη διακύμανση, περίπου 5 δολάρια το βαρέλι, θα επαναληφθεί», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, John Evans.

«Δεδομένου του αδιεξόδου στις κυρώσεις και της άφιξης περισσότερων βαρελιών από τον OPEC, η μόνη ελπίδα για άνοδο των τιμών του πετρελαίου ήταν η έλλειψη αποθεμάτων αποσταγμάτων καθώς πλησιάζουμε στον χειμώνα».

Πέσκοφ: Τα σχέδια της ΕΕ δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Dmitry Peskov, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταχύτερη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και τα εμπορεύματα δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία.

Παρά τις κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί, η ΕΕ συνεχίζει να εισάγει δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικής ενέργειας και εμπορευμάτων, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μειωθεί δραματικά.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 16–17 Σεπτεμβρίου.

Αν και οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, η οποία θα μπορούσε να μειώσει το κόστος δανεισμού και να ενισχύσει τη ζήτηση για καύσιμα, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell.

Πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του American Petroleum Institute, ανέφεραν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν. Η αγορά αναμένει επίσης τα στοιχεία του U.S. Energy Information Administration – μια δημοσκόπηση της Reuters μεταξύ εννέα αναλυτών εκτιμά ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης αυξήθηκαν.

«Φαίνεται ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου – οι αναφορές ότι μεγάλα κεφάλαια στοιχηματίζουν αρνητικά δείχνουν ότι οι φόβοι για πλεόνασμα παραμένουν, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει τη διατήρηση των κερδών», δήλωσε ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG Group.

«Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία συνεχίζει να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του NATO, φαίνεται ότι οι εντάσεις θα παραμείνουν περιορισμένες, προσφέροντας περαιτέρω αρνητικό σήμα και καθιστώντας πιο πιθανή μια δοκιμή των πρόσφατων χαμηλών επιπέδων».

Ανακάμπτει το φυσικό αέριο - Ανεβαίνει το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει μικρή άνοδο περιορίζοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών. Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Τρίτης τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,324% στα 33,140 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός σήμερα ανέτρεψε το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών παρουσιάζοντας απώλειες 0,77% στα 3.696,32 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει μεγάλη πτώση κατά 2,86% στα 41,715 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός συνεχίζει την καθοδική πορεία των τελευταίων ημερών με απώλειες 1,77% και βρίσκεται στα 4,6113 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,24% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1838 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο κατά 0,04% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3642 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,13% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8679 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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