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WSJ: ΗΠΑ και Ταλιμπάν σε διαπραγματεύσεις για περιορισμένη επιστροφή αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Μπαγκράμ
Ειδήσεις
22:32 - 19 Σεπ 2025

WSJ: ΗΠΑ και Ταλιμπάν σε διαπραγματεύσεις για περιορισμένη επιστροφή αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Μπαγκράμ

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν για την επαναφορά μιας περιορισμένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη βάση Μπαγκράμ του Αφγανιστάν, ως σημείο εκκίνησης για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας για εξομάλυνση των σχέσεων με τους Ταλιμπάν, οι συνομιλίες, υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου για την απελευθέρωση ομήρων, Άνταμ Μπέλερ, περιλαμβάνουν ενδεχόμενη ανταλλαγή κρατουμένων, πιθανή οικονομική συμφωνία και θέματα ασφάλειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και Ταλιμπάν έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί τη Μπαγκράμ ως «σημείο εκκίνησης» για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης ενδεχομένως της ανάπτυξης επανδρωμένων αεροσκαφών ή drones στην εκτεταμένη εγκατάσταση βόρεια της Καμπούλ, η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου που έληξε το 2021.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεση μετακίνηση δυνάμεων στη βάση Μπαγκράμ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην WSJ. Η επιστροφή αμερικανικών δυνάμεων θα συνιστούσε σημαντική στροφή στην εξωτερική πολιτική του Τραμπ και ταυτόχρονα αναδίπλωση των Ταλιμπάν, που πολέμησαν την αμερικανική παρουσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η αποχώρηση των ΗΠΑ το 2021 προβάλλονταν ως νίκη τους.

Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Μπαγκράμ πυροδοτήθηκε από άρθρο γνώμης του τότε βουλευτή Μάικ Γουόλτς στους Military Times το 2021, με τίτλο «Γιατί το Αφγανιστάν είναι κρίσιμο στον αγώνα κατά της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν», όπου η Μπαγκράμ αναφερόταν ως κρίσιμο στρατηγικό προγεφύρωμα για την ανάσχεση της Κίνας και του Ιράν. «Η αεροπορική βάση της Μπαγκράμ παραμένει το μοναδικό στρατηγικό έδαφος-κλειδί στην «αυλή» τριών από τους τέσσερις παγκόσμιους ανταγωνιστές μας, της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν και δεν έχουμε άλλες επιλογές στην περιοχή», σημείωνε ο Γουόλτς.

Αρνητικοί οι Ταλιμπάν

Ο ανώτερος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ζακίρ Τζαλαλί, απέρριψε την πιθανή επιστροφή αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλων μορφών συνεργασίας. «Το Αφγανιστάν και η Αμερική χρειάζεται να συνεργαστούν και μπορούν να έχουν οικονομικές και πολιτικές σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό συμφέρον, χωρίς η Αμερική να έχει στρατιωτική παρουσία σε οποιοδήποτε μέρος του Αφγανιστάν», έγραψε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 22:34
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