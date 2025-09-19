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ΓΕΝ: Επιτυχής ολοκλήρωση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο
Ειδήσεις
23:11 - 19 Σεπ 2025

ΓΕΝ: Επιτυχής ολοκλήρωση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 15 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Η άσκηση είχε στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, πλοίων επιτήρησης και ναρκοπολέμου, καθώς και μονάδες υποβρυχίων καταστροφών.

Σημαντική ήταν η εμπλοκή και των ιπτάμενων μέσων της Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, ενισχύοντας τον συνδυασμό ναυτικής και αεροπορικής δράσης στις ασκήσεις.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό όχι μόνο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης αλλά και τη διατήρηση, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων.

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