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Στο 1,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο - Στο 2,2% στην ευρωζώνη
Ειδήσεις
12:23 - 01 Οκτ 2025

Στο 1,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο - Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 1,8% το Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat, σημειώνοντας σημαντική μείωση από το 3,1% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,2% το Σεπτέμβριο από 2,0% τον Αύγουστο, λόγω υψηλότερων τιμών στις υπηρεσίες και της μικρότερης μείωσης του κόστους της ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις πιθανότητες η ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για ένα διάστημα.

Σημειώνεται ότι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης θα φτάσει το 2,2%.

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Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό το Σεπτέμβριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, σε σύγκριση με 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).

Στο λεγόμενο δομικό επίπεδο, που αποτελεί το βασικό σημείο εστίασης της ΕΚΤ, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος με ετήσιο ρυθμό 2,3%, ακριβώς όπως είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 12:26
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