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Υποχώρησε στις 52 μονάδες ο PMI της μεταποίησης τον Σεπτέμβριο - Παραμένει ψηλά πανευρωπαϊκά
Οικονομία
12:20 - 01 Οκτ 2025

Υποχώρησε στις 52 μονάδες ο PMI της μεταποίησης τον Σεπτέμβριο - Παραμένει ψηλά πανευρωπαϊκά

Reporter.gr Newsroom
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Στις 52 μονάδες διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τις 54,5 μονάδες που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Παρόλα αυτά παραμένει υψηλά πανευρωπαϊκά μιας και η απογοητευτική εικόνα στις τρεις μεγάλες οικονομίες έχει ρίξει τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο στο 49,8%.

Παρά την κάμψη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος παραμένει σε πορεία μέτριας ανάκαμψης, η οποία ωστόσο ήταν η δεύτερη βραδύτερη των τελευταίων δέκα μηνών, μετά τον Ιούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης παραμένει υψηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας (50,4 μονάδες).

Η ασθενέστερη αύξηση των νέων παραγγελιών στο τέλος του τρίτου τριμήνου φρέναρε τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης, παρ’ όλα αυτά η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή στο εσωτερικό της χώρας, οδηγώντας σε μέτρια άνοδο των πωλήσεων. Οι νέες εργασίες κατέγραψαν αύξηση για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα, αν και με τον πιο χαμηλό ρυθμό από τον περασμένο Φεβρουάριο. Στον αντίποδα, οι εξαγωγικές παραγγελίες υποχώρησαν για πέμπτο διαδοχικό μήνα, με τον ρυθμό συρρίκνωσης να είναι ο ταχύτερος από τον Δεκέμβριο του 2022, εξαιτίας της αδύναμης διεθνούς ζήτησης.

Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης οδήγησε σε νέα άνοδο της παραγωγής, ενώ οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα λειτούργησαν υποστηρικτικά. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής ήταν ο δεύτερος πιο αδύναμος που έχει καταγραφεί σε διάστημα δέκα μηνών.

Από την πλευρά του κόστους, οι τιμές εισροών αυξήθηκαν εκ νέου, κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών από προμηθευτές. Παρόλα αυτά, η αύξηση ήταν η πιο ήπια των τελευταίων δύο ετών, καθώς σε αρκετές κατηγορίες υλικών —όπως τα πολυμερή— παρατηρήθηκαν εκπτώσεις. Στην πλευρά των εκροών, οι χρεώσεις για τα τελικά προϊόντα συνέχισαν να αυξάνονται, με ρυθμό όμως πιο αδύναμο σε σχέση με προηγούμενους μήνες, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις συνέχισαν να προχωρούν σε προσλήψεις, αν και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον Αύγουστο, ο οποίος είχε καταγράψει υψηλό τριών μηνών. Ο αυξημένος φόρτος εργασίας και η ανάγκη μείωσης των αδιεκπεραίωτων παραγγελιών ώθησαν σε νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, οι προοπτικές για την παραγωγή τον επόμενο χρόνο εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, με τον δείκτη εμπιστοσύνης να καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, χάρη στην άνοδο της δραστηριότητας σε κατασκευές και ακίνητα, αλλά και στην προσδοκία ευνοϊκότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Η ζήτηση για πρώτες ύλες και εισροές διατηρήθηκε ισχυρή, καθώς η αγοραστική δραστηριότητα των επιχειρήσεων συνέχισε να αυξάνεται, αν και με ελαφρώς χαμηλότερη ένταση σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Ωστόσο, καταγράφηκαν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης προμηθειών, οι οποίες αποδίδονται σε αλλαγές στις μεταφορές και στα τελωνεία. Παρότι έντονες, οι καθυστερήσεις ήταν λιγότερο σημαντικές σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Τέλος, οι παραγωγοί ανέφεραν σημαντικές συρρικνώσεις στα αποθέματα τόσο πρώτων υλών όσο και τελικών προϊόντων, λόγω της αδυναμίας αναπλήρωσης και της επιλογής κάλυψης νέων παραγγελιών απευθείας από τα διαθέσιμα αποθέματα.

Ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, ανέδειξε μια εικόνα μικτής δυναμικής για τον μεταποιητικό κλάδο: σταθερή εγχώρια ζήτηση, πίεση από το διεθνές περιβάλλον και συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα αλλά και προσαρμοστικότητα.

Σε ύφεση ο μεταποιητικός κλάδος στην Ευρώπη

Η συρρίκνωση του HCOB PMI® τον Σεπτέμβριο οφείλεται στη μείωση των νέων παραγγελιών και στον απότομο ρυθμό απώλειας θέσεων εργασίας. Ο όγκος της παραγωγής συνέχισε να αυξάνεται, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σημαντικά σε σχέση με το υψηλό επίπεδο του Αυγούστου, το οποίο ήταν το υψηλότερο των τελευταίων τρεισήμισι ετών. Όσον αφορά τη δραστηριότητα αγορών των εργοστασίων, τον Σεπτέμβριο επιταχύνθηκε η μείωση, ενώ τα αποθέματα πριν και μετά την παραγωγή μειώθηκαν περαιτέρω.

Οι επιχειρήσεις παρέμειναν αισιόδοξες ότι η παραγωγή θα αυξηθεί από τα τρέχοντα επίπεδα κατά το επόμενο έτος, αν και οι προσδοκίες ήταν οι χαμηλότερες από τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI, μια μέτρηση της συνολικής υγείας των βιομηχανιών της Ευρωζώνης, πέρασε σε συρρίκνωση τον Σεπτέμβριο, μετά την αναιμική ανάπτυξη του Αυγούστου. Ο δείκτης κατρακύλησε στις 49,8 μονάδες από 50,7 μονάδες τον Αύγουστο καθώς οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης - Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία – κατέγραψαν μετρήσεις κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Στον αντίποδα, η Ολλανδία κατέγραψε υψηλό 38 μηνών, με τον δείκτη PMI στις 53,7 μονάδες. Ακολούθησε Ελλάδα (52 μονάδες), Ιρλανδία (51,8 μονάδες) και Ισπανία (51,5 μονάδες). Στον αντίποδα η Γερμανία κατέγραψε χαμηλό δύο μηνών (49,5 μονάδες), η Ιταλία χαμηλό τριών μηνών (49 μονάδες) και η Γαλλία χαμηλό δύο μηνών (48,2 μονάδες).

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