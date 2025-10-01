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Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Ειδήσεις
12:46 - 01 Οκτ 2025

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπει η ΕΜΥ για την Πέμπτη (2/10) και την Παρασκευή (3/10) σύμφωνα με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης 1/10.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα χτυπήσει και την Αττική από το μεσημέρι ως το βράδυ της Πέμπτης με ισχυρές βροχές μέχρι και χαλαζόπτωση.

Η επιδείνωση του καιρού προκαλείται από ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής, «φτάνουν» και στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα. Έντονα τα φαινόμενα θα είναι και στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, ενώ τα Δωδεκάνησα θα δουν πιο έντονα φαινόμενα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

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