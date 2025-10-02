Κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας έκανε την εμφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης από τη δυτική Ελλάδα, και σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα στην Πέμπτη. Οι Αρχές έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στους κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας, εφιστώντας την προσοχή τους για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες και συνιστώντας προσοχή στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει, το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής αναμένονται έντονες βροχές, καταιγίδες, καθώς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.