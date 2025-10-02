ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις
08:20 - 02 Οκτ 2025

Κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η χώρα έχει εισέλθει σε περίοδο έντονης κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις σφοδρές καταιγίδες και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Το κύμα κακοκαιρίας έκανε την εμφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης από τη δυτική Ελλάδα, και σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα στην Πέμπτη. Οι Αρχές έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στους κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας, εφιστώντας την προσοχή τους για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες και συνιστώντας προσοχή στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όπως αναφέρει, το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής αναμένονται έντονες βροχές, καταιγίδες, καθώς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες
Ειδήσεις

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Έρχεται τετραήμερο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας
Ειδήσεις

Έρχεται τετραήμερο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας

Erminio: Απαγορευτικό απόπλου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Τι να προσέξετε
Ειδήσεις

Erminio: Απαγορευτικό απόπλου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Τι να προσέξετε

Erminio: Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές εκτροπές λόγω της κακοκαιρίας
Ειδήσεις

Erminio: Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές εκτροπές λόγω της κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Οικονομία
20/07/2026 - 09:08

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 08:57

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
20/07/2026 - 08:38

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Πολιτική
20/07/2026 - 08:28

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:21

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

Ειδήσεις
20/07/2026 - 08:20

«Πονοκέφαλος» για Τραμπ: Η άνοδος των καυσίμων «φρενάρει» τους Ρεπουμπλικανούς πριν τις κάλπες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 08:10

Ακατάσχετο: Στα 1.600 ευρώ το νέο όριο – Ποιοι προστατεύονται από κατασχέσεις λογαριασμών

Πολιτική
20/07/2026 - 08:06

ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή με 75 μέλη – Γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 08:05

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 08:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Risk-off κλίμα και επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

ΑΜΥΝΑ
20/07/2026 - 07:53

THEON: Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Εργασιακά
20/07/2026 - 07:30

«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ