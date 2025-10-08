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Ισπανία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στα συντρίμμια του υπό ανακαίνιση κτιρίου
Ειδήσεις
09:40 - 08 Οκτ 2025

Ισπανία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στα συντρίμμια του υπό ανακαίνιση κτιρίου

Reporter.gr Newsroom
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ι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων ατόμων από τα ερείπια ενός εξαώροφου κτιρίου πουκατέρρευσε στο κέντρο τηςΜαδρίτης, ενώ ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

Το κτίριο, που βρισκόταν υπό ανακαίνιση και επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, κατέρρευσε εχθές λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα), προκαλώντας τραγικό απολογισμό και δεκάδες τραυματισμούς.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (22:30 τοπική ώρα) ότι δύο πτώματα έχουν εντοπιστεί, ενώ δύο ακόμη άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

«Το πτώμα του ενός από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκε και ανακτήθηκε. Ένα ακόμη πτώμα έχει εντοπιστεί, αλλά οι πυροσβέστες προσπαθούν να φτάσουν σε αυτό. Δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο δήμαρχος στους δημοσιογράφους.

Επιχείρηση στα συντρίμμια με drones και ειδικά σκυλιά

Η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν τα συντρίμμια με τα χέρια, προκειμένου να αποφευχθεί νέος κίνδυνος κατάρρευσης.

Στο σημείο επιχειρούν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, ενώ χρησιμοποιείται και γερανός που είχε τοποθετηθεί εκεί για τις εργασίες ανακαίνισης.

Σύμφωνα με τον Αλμέιδα, το πρώτο πτώμα που ανασύρθηκε ανήκει σε άνδρα, ενώ για το δεύτερο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται μία αρχιτεκτόνισσα και τρεις εργάτες που εργάζονταν στο έργο την ώρα της κατάρρευσης.

Δέκα τραυματίες και άγνωστα ακόμη τα αίτια της καταστροφής

Η κατάρρευση του κτιρίου, που σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από την Πλάθα Μαγιόρ, προκάλεσε πανικό στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Εκτός από τους δύο νεκρούς, δέκα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τα αίτια της καταστροφής δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα τι προκάλεσε την κατάρρευση. Η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια», δήλωσε ο Αλμέιδα.

Υπό ανακαίνιση για μετατροπή σε ξενοδοχείο

Το κτίριο, το οποίο κατέρρευσε, βρισκόταν σε φάση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης και επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Εργάτες και τεχνικό προσωπικό βρίσκονταν στο εσωτερικό του την ώρα της καταστροφής, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις διάσωσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων.

Η κατάρρευση του κτιρίου έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους της Μαδρίτης, καθώς το σημείο βρίσκεται σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ζωντανές εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης, ενώ οι τοπικές αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή.

Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι η πόλη «θα κάνει τα πάντα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες», εφόσον προκύψουν παραλείψεις στην ασφάλεια του έργου.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 10:36
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