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Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Καμία εκλογική συνεργασία
Πολιτική
09:52 - 08 Οκτ 2025

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Καμία εκλογική συνεργασία

Reporter.gr Newsroom
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Για μια «πολύ μεγάλη νίκη του καλού απέναντι στο κακό» έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στην ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιούσε απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι «μια απόδειξη πως κι ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί, αν έχει το δίκιο με το μέρος του».

Ο κακός είναι η κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Δικαιοσύνη, τις οποίες χαρακτήρισε ως «τον κακό» της υπόθεσης.

«Ο κακός είναι και η κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία που προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν επτασφράγιστα τα στοιχεία. Δύο χρόνια οι γονείς φωνάζουν "κάντε τις έρευνες, κάντε το καθήκον σας"», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για συστηματική συγκάλυψη της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «επίορκα πρόσωπα» στη Δικαιοσύνη «εκτελούν εντολές της κυβέρνησης».

«Δυστυχώς όλο το τελευταίο διάστημα, δικαστές και εισαγγελείς, επίορκα πρόσωπα εντεταλμένα από την κυβέρνηση, κάνουν τη βρόμικη δουλειά, ενώ θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες. Είμαι λειτουργός της δικαιοσύνης και έχω υποχρέωση να μιλώ, ακόμη κι αν αυτό έχει συνέπειες», σημείωσε.

Στόχος η ηγεσία του Αρείου Πάγου

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, κατηγορώντας την ότι βρίσκεται «σε απόλυτη σύμπλευση με την κυβέρνηση».

«Η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν στον ίδιο καναπέ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και έλεγαν ό,τι ήθελε η κυβέρνηση να πουν. Ξαναμπάζωναν την υπόθεση, ενώ ο πατέρας βρισκόταν στο Σύνταγμα και κινδύνευε η ζωή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει καλέσει τους πολίτες σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 18:30, προκειμένου να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας.

«Του έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη η κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Όποιος δεν καταλαβαίνει την πράξη του Ρούτσι, είναι κτήνος

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το θέμα του Πάνου Ρούτσι αποτέλεσε «επικοινωνιακό τέχνασμα» για καθυστέρηση της δίκης, η κ. Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε τον πελάτη της κάνοντας λόγο για πράξη αυτοθυσίας.

«Ήταν μια πράξη αυτοθυσιαστική. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι κτήνος. Ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βάλει μπροστά τη ζωή του, το σώμα του και την υγεία του, είναι αποφασισμένος και οδηγείται σε αυτή την πράξη από την αδικία», είπε.

Η ίδια επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση έλεγε ψέματα» και πως «οι μηχανισμοί της εμπόδιζαν την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Ο Πάνος Ρούτσι ενήργησε για όλους. Όλοι οι γονείς και η κοινωνία θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Ο μόνος που δεν ήθελε να τη μάθει ήταν και είναι η κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Επίθεση στον Φλωρίδη και αναφορά στην υπόθεση Καλογήρου

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν παρέλειψε να στοχοποιήσει και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι «όλα όσα γίνονται στη Λάρισα, γίνονται με δική του εντολή».

«Αυτό το έκανε ο Φλωρίδης με νομοθετική παρέμβαση, που ομολόγησε κιόλας πως είναι για τα Τέμπη», είπε, κάνοντας λόγο για «εγκληματικό γεγονός».

Παράλληλα, ζήτησε να πέσει «φως» στην υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου, γιου της εισαγγελέως Αποστολάκη, η οποία, όπως είπε, «χειριζόταν αρχικά την υπόθεση και απομακρύνθηκε».

Ζητώ συγγνώμη από την κυβέρνηση που υπερασπίζομαι αφιλοκερδώς τους πολίτες

Με έντονο ύφος, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ειρωνικά ότι «ζητά συγγνώμη από την κυβέρνηση» επειδή «υπερασπίζεται αφιλοκερδώς ανθρώπους, κινήματα και σωματεία».

«Αυτό έχω ορκιστεί να κάνω ως δικηγόρος και ως βουλευτής. Αυτοί νομίζουν ότι όποιος το κάνει αυτό, το κάνει για τα φράγκα και τις ψήφους, όπως κάνουν αυτοί τις δουλειές τους. Η κοινωνία τους έχει σιχαθεί», είπε.

Το σχόλιο για Τσίπρα και απουσία συνεργασιών

Τέλος, αναφερόμενη στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι πρόκειται για «παγκόσμια πρωτοτυπία».

«Είναι πρωτοφανές ένας ενεργός βουλευτής να παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Προφανώς κάποιος τον ενεργοποίησε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε, προσθέτοντας ότι η στιγμή αυτή «έρχεται ενώ η προοδευτική αντιπολίτευση δείχνει να βρίσκει κοινό τόπο σε κρίσιμα ζητήματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εκλογική συνεργασία με κανένα κόμμα.

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