Φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι: Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Τρίτης 21/10 ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα ιδιωτικού θεραπευτηρίου μετά από επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία του, έχοντας κοντά του τη οικογένειά του. Πριν από λίγα χρόνια είχε προσβληθεί από καρκίνο στον πνεύμονα, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος μέσα από τη βιογραφία του.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook η οικογένεια του τον αποχαιρέτησε αναφέροντας: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Ασπα

Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας».