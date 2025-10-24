ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν

Ότι ενήργησαν σύμφωνα με τη νομιμότητα ισχυρίζονται οι πρώτοι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα (24/10) στον ανακριτή.

Η πρώτη κατηγορούμενη που πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας είναι η έγκυος γυναίκα, η οποία εχθές (23/10) είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο με ελαφριά αδιαθεσία και υπήρχαν πιθανότητες να μην μπορούσε να απολογηθεί σήμερα.

Παρ’ όλα αυτά, τελικά τα κατάφερε και ενώπιον της ανακρίτριας δήλωσε πως έπεσε θύμα απάτης. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η κατηγορουμένη υποστήριξε ότι έκανε έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού και πως έψαχνε εκτάσεις να νοικιάσει, όταν ένας μεσίτης της ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια την παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα.

«Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες», είπε η ίδια, προσθέτοντας πως σε δεύτερο χρόνο ενημερώθηκε ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, οπότε και κατάλαβε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.

Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι, επίσης, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι όλες τους οι ενέργειες ήταν νόμιμες.

Σημειώνεται ότι η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί στους 37 συλληφθέντες είναι για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.