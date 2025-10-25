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Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι – Δούκας: Προτεραιότητα η ασφάλεια και η υγεία των νεών παιδιών
Ειδήσεις
21:28 - 25 Οκτ 2025

Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζι – Δούκας: Προτεραιότητα η ασφάλεια και η υγεία των νεών παιδιών

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, το οποίο σέρβιρε παράνομα αλκοόλ σε ανήλικη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος.»

«Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα», σημείωσε.

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

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Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (25/10) είχε γίνει γνωστό πως ο δήμαρχος της Αθήνας έδωσε την συγκεκριμένη εντολή, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

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