Σφραγίζεται το κλαμπ στο Γκάζι μετά τον θάνατο της 16χρονης κατ' εντολή Δούκα

Εντολή «να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος» έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Δούκας.

«Για τη σημερινή αρχή του δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη» πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

«Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο θάνατος της 16χρονης αποδίδεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο δεν είναι βέβαιος ο ρόλος που έπαιξε το αλκοόλ σε αυτό, ζήτημα που θα διαλευκανθεί με τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Φίλοι της άτυχης κοπέλας, πάντως, δήλωσαν πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ το μοιραίο βράδυ και ανέφεραν ότι η 16χρονη ένιωσε δυσφορία ενώ βρίσκονταν μέσα στο κλαμπ. Λίγο αργότερα βγήκε έξω και λιποθύμησε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας, όπως είπαν.