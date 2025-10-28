Γρεβενά: Ειρηνική διαμαρτυρία αγροτοκτηνοτρόφων στην παρέλαση

Υπό το βλέμμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά σήμερα (Τρίτη, 28/10) η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, οι οποίοι έστησαν τη δική τους εξέδρα ακριβώς απέναντι από αυτή των επισήμων και ανήρτησαν πανό με την ολοκλήρωση της παρέλασης. Η κινητοποίηση ήταν ειρηνική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία της πόλης.

Η απόφαση για την κινητοποίηση προέκυψε από συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, κατά την οποία συζητήθηκαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και τα οποία, όπως υπογράμμισαν, τους οδηγούν σε έξοδο από την παραγωγή. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ο αγροτικός κόσμος είναι εκνευρισμένος, καθώς λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς έχουν μείνει απλήρωτοι εδώ και μήνες, γεγονός που δυσκολεύει την επιβίωσή τους.

Στα ζητήματα που τέθηκαν στην εν λόγω συνεδρίαση περιλαμβάνονται - σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ - η καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η ανάγκη κατάργησης της υποβολής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η αποφυγή πληρωμής των προστίμων της ΕΕ που θεωρούν άδικα, η διεκδίκηση αποζημιώσεων και αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος, καθώς και η προστασία των κτηνοτρόφων από ζωονόσους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών, ενόψει των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς. Στην ίδια συνεδρίαση επικυρώθηκε η απόφαση της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου και υιοθετήθηκε ως επίσημο ψήφισμα.

Παράλληλα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ ο Δήμαρχος Γρεβενών εξουσιοδοτήθηκε να καταθέσει το ψήφισμα σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ενότητα που είχε ο ελληνικός λαός το 1940.