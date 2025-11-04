Βορίζια: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό όλων των ατόμων που εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια που φέρονται να συμμετείχαν στο φονικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, συγγενείς τους προσπαθούν να πείσουν τα τρία αδέρφια να παραδοθούν πριν από την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία η ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται δύο μέλη της ίδιας οικογένειας που σχετίζονται με το συμβάν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τρία αδέλφια εγκατέλειψαν το χωριό οπλισμένα, γεγονός που έχει οδηγήσει την αστυνομία να αναζητά και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ταυτόχρονα, διεξάγεται ξεχωριστή έρευνα για τον εντοπισμό εκείνων που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό ανέγερση σπίτι, το γεγονός που πυροδότησε την ένταση και μετέτρεψε το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στις γύρω περιοχές και σε πιθανά κρησφύγετα, ενώ η επιχείρηση έχει επεκταθεί και στον νομό Ρεθύμνου.

Μία ακόμη κηδεία υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στα Βορίζια. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Αλικιανό Χανίων, στον ναό του Τιμίου Σταυρού, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με παρουσία οπλισμένων αστυνομικών και έλεγχο των χώρων από ειδικό σκύλο της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι η 56χρονη, μητέρα δύο παιδιών και νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου Χανίων, έχασε τη ζωή της ενώ είχε βρεθεί στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Κάτοικοι και συνάδελφοί της τη θυμούνται ως ήρεμη και καλοσυνάτη γυναίκα, ενώ η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη. Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το γεγονός, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της οπλοφορίας και της βίας στην Κρήτη.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Παράλληλα, τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11), το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνα στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός στο περιστατικό του Σαββάτου.

Κατά την έφοδο, εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, φορτιστές και ασύρματα ακουστικά, τα οποία κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.