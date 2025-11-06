Βορίζια: Ακόμα μία σύλληψη για το φονικό - Αύριο (7/11) μεταβαίνει στην Κρήτη ο Χρυσοχοΐδης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια, καθώς συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος που συνελήφθη θεωρείται εμπλεκόμενος στη φονική συμπλοκή, καθώς στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ΕΛ.ΑΣ. διακρίνεται να συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή πυρών που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων, μεταξύ αυτών και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η σύλληψή του έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών, που είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη είχε προηγηθεί η σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή. Σε χωράφι ιδιοκτησίας του, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν σπηλιά-κρύπτη, όπου βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η αρχική του σύλληψη αφορούσε παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ωστόσο η προανάκριση επεκτάθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματηρό περιστατικό.

Το πρωί της Πέμπτης, ο γαμπρός του Καργάκη οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο εισαγγελέας του άσκησε βαριές ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στη φονική σύγκρουση στα Βορίζια, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Στο Ηράκλειο την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Σύμφωνα με το patris.gr, στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.