ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΑΣ: Εκτεταμένοι έλεγχοι σε οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking
Ειδήσεις
15:14 - 08 Νοε 2025

ΕΛΑΣ: Εκτεταμένοι έλεγχοι σε οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ελέγχους σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking, πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος  

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπιστώθηκε η λειτουργία 4 οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών, και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (14 αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες, κατά περίπτωση, για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης 2 εκ των αλλοδαπών.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχο πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», που είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό
Ειδήσεις

Final-4: Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις στον Ηλεκτρικό

Τα παράπονα των εμπόρων της Αθήνας: Η λίστα με τα προβλήματα
ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα παράπονα των εμπόρων της Αθήνας: Η λίστα με τα προβλήματα

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ
Ειδήσεις

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Δήμος Αθηναίων: Ο Ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο ΕΟΠΑΕ
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Ο Ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο ΕΟΠΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ