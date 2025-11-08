Στη φυλακή έξι μήνες ακόμη ο Νίκος Ρωμανός για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραμείνουν προφυλακισμένοι για έξι ακόμη μήνες ο Νίκος Ρωμανός και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, παρά την αντίθετη εισήγηση της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλληλεγγύης για τον Νίκο Ρωμανό, ο εισαγγελέας είχε προτείνει να αντικατασταθεί η προφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτηση για έξι μήνες ακόμα.