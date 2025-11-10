ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 θέσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών

Σημειώνεται πως η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται παράβολο €20, το οποίο προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο (www.gsis.gr), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου: ΑΣΕΠ». Ο αριθμός του παραβόλου πρέπει να αναγραφεί στην ένσταση και να καταβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Επισημαίνεται ότι κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr