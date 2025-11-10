Φον ντερ Λάιεν: Απέφυγε να συναντήσει τον Στάρμερ στη Διάσκεψη για το Κλίμα (COP30)

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φέρεται να απέφυγε να συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της Διάσκεψης για το Κλίμα COP30 στη Βραζιλία.

Ο Στάρμερ είχε επιδιώξει τη συνάντηση για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να καταβάλει έως και 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Παράλληλα, η Ε.Ε. ζητά από το Λονδίνο να συνεισφέρει επιπλέον πόρους στον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως μετέδωσαν δύο πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ζητήσει να συναντηθεί με τη φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο Μπελέμ, ωστόσο διευκρίνισε ότι η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του περιορισμένου χρόνου της προέδρου.

Από την πλευρά του Λονδίνου, κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε πως «δεν υπήρχε πρόθεση να ασκηθεί πίεση για το συγκεκριμένο ζήτημα», προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες «δεν έχουν συνομιλήσει εδώ και καιρό». Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης υπογράμμισε επίσης: «Θα προχωρήσουμε μόνο σε συμφωνίες που ωφελούν το Ηνωμένο Βασίλειο και τη βρετανική βιομηχανία. Δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία και δεν σκοπεύουμε να σχολιάζουμε διαρκώς τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις».

Παρότι οι σχέσεις Ε.Ε.–Ηνωμένου Βασιλείου έχουν βελτιωθεί από τότε που οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία υπό τον Στάρμερ, αρκετά κράτη μέλη παραμένουν επιφυλακτικά, επιθυμώντας να αποφύγουν την εντύπωση ότι το Λονδίνο μπορεί να επωφεληθεί από προνόμια αντίστοιχα με εκείνα ενός μέλους χωρίς να καταβάλει το ανάλογο τίμημα.

Παρά ταύτα, στις Βρυξέλλες επικρατεί η άποψη ότι η συμμετοχή της Βρετανίας είναι κρίσιμη για το ευρωπαϊκό σχέδιο ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας, το οποίο στοχεύει στην αποτροπή της ρωσικής απειλής μέσω του προγράμματος SAFE — μιας πρωτοβουλίας για κοινές προμήθειες οπλικών συστημάτων από τα κράτη της Ε.Ε.

«Όταν συζητάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της», τόνισε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης. Ωστόσο, η Γαλλία και άλλες χώρες επιμένουν ότι το Λονδίνο πρέπει να καταβάλει υψηλό οικονομικό τίμημα, εφόσον επιθυμεί να αποκομίσει οφέλη για τη δική του αμυντική βιομηχανία.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στα έργα του προγράμματος SAFE λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί συνομιλία μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Στάρμερ πριν από αυτήν την ημερομηνία, με στόχο την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.

Η οικονομική αυτή διαμάχη έρχεται έξι μήνες μετά τη σημαντική σύνοδο του Μαΐου, η οποία σηματοδότησε την προσπάθεια «επαναπροσδιορισμού» των σχέσεων Ε.Ε.–Ηνωμένου Βασιλείου — υπενθυμίζοντας, ωστόσο, πόσο δύσκολο είναι να μετατραπούν οι θερμές δηλώσεις σε απτές και δεσμευτικές συμφωνίες.