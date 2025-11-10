Τραμπ: Απορρίπτει τη συγνώμη του BBC για το μοντάζ απειλώντας με μηνύσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αποδέχθηκε τη συγγνώμη του BBC για το επίμαχο μοντάζ σε ομιλία του και, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, απειλεί με μήνυση. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει σχετική επιστολή από την πλευρά Τραμπ και δήλωσε πως θα απαντήσει «εν ευθέτω χρόνω».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της Telegraph, η οποία έφερε στο φως ότι το BBC είχε τροποποιήσει βίντεο με δηλώσεις του Τραμπ, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας.

Η κρίση ξέσπασε ύστερα από τη διαρροή ενός εσωτερικού υπομνήματος 19 σελίδων, το οποίο αποκάλυπτε ότι η εκπομπή Panorama του BBC, που προβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο – μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές— «παραπλάνησε πλήρως» το κοινό.

Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το οποίο διερευνούσε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, είχαν ενωθεί αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του τον Ιανουάριο του 2021.

Η εκπομπή έδειξε τον τότε πρόεδρο να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα τους ακολουθήσει στο Καπιτώλιο «για να πολεμήσουμε κολασμένα», παραλείποντας όμως το σημείο όπου τόνιζε ότι η πορεία θα γινόταν «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά». Τα δύο αυτά αποσπάσματα, όπως αποδείχθηκε, απείχαν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη μετά το σκάνδαλο, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης».

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Στην ίδια επιστολή, ο Σαχ υπογράμμισε ότι το δίκτυο δεν προσπάθησε να «θάψει» την υπόθεση και διέψευσε πως το BBC αδιαφόρησε για τα ζητήματα που είχε αναδείξει ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του οργανισμού, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

