ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Απορρίπτει τη συγνώμη του BBC για το μοντάζ απειλώντας με μηνύσεις
Ειδήσεις
16:29 - 10 Νοε 2025

Τραμπ: Απορρίπτει τη συγνώμη του BBC για το μοντάζ απειλώντας με μηνύσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο  πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αποδέχθηκε τη συγγνώμη του BBC για το επίμαχο μοντάζ σε ομιλία του και, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, απειλεί με μήνυση. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει σχετική επιστολή από την πλευρά Τραμπ και δήλωσε πως θα απαντήσει «εν ευθέτω χρόνω».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της Telegraph, η οποία έφερε στο φως ότι το BBC είχε τροποποιήσει βίντεο με δηλώσεις του Τραμπ, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας.

Η κρίση ξέσπασε ύστερα από τη διαρροή ενός εσωτερικού υπομνήματος 19 σελίδων, το οποίο αποκάλυπτε ότι η εκπομπή Panorama του BBC, που προβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο – μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές— «παραπλάνησε πλήρως» το κοινό.

Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το οποίο διερευνούσε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, είχαν ενωθεί αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του τον Ιανουάριο του 2021.

Η εκπομπή έδειξε τον τότε πρόεδρο να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα τους ακολουθήσει στο Καπιτώλιο «για να πολεμήσουμε κολασμένα», παραλείποντας όμως το σημείο όπου τόνιζε ότι η πορεία θα γινόταν «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά». Τα δύο αυτά αποσπάσματα, όπως αποδείχθηκε, απείχαν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη μετά το σκάνδαλο, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης».

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Στην ίδια επιστολή, ο Σαχ υπογράμμισε ότι το δίκτυο δεν προσπάθησε να «θάψει» την υπόθεση και διέψευσε πως το BBC αδιαφόρησε για τα ζητήματα που είχε αναδείξει ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του οργανισμού, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de518ivudrl5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετά τον Μαμντάνι: Οι υποψήφιοι που ετοιμάζονται για τη μάχη των Δημοκρατικών ενόψει του 2028
Ειδήσεις

Μετά τον Μαμντάνι: Οι υποψήφιοι που ετοιμάζονται για τη μάχη των Δημοκρατικών ενόψει του 2028

Εξεταστική ασθενούς μνήμης, «πυρά» Σαμαρά και διαπλανητική κομμουνιστική απειλή
Ειδήσεις

Εξεταστική ασθενούς μνήμης, «πυρά» Σαμαρά και διαπλανητική κομμουνιστική απειλή

Φον ντερ Λάιεν: Απέφυγε να συναντήσει τον Στάρμερ στη Διάσκεψη για το Κλίμα (COP30)
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Απέφυγε να συναντήσει τον Στάρμερ στη Διάσκεψη για το Κλίμα (COP30)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.
Ειδήσεις

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ