Επεισόδια σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - Συγκρούσεις με αστυνομικούς και προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Δήμο Σιντικής, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα διαμενόντων στη δομή φέρεται να έκοψε τα συρματοπλέγματα του εσωτερικού περιφράγματος και να κινήθηκε εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, πετώντας πέτρες.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να απωθήσουν τους μετανάστες και να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ προχώρησαν και σε προσαγωγές.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν ορισμένοι από τους διαμένοντες ενημερώθηκαν ότι τα αιτήματά τους για άσυλο απορρίφθηκαν. Περίπου δώδεκα με δεκατρία νεαρά άτομα έκοψαν τότε το εσωτερικό συρματόπλεγμα της πρώτης από τις δύο ζώνες ασφαλείας της εγκατάστασης, προκαλώντας αναστάτωση.

Η κατάσταση, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχει πλέον εξομαλυνθεί. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κανείς δεν έχει διαφύγει από τη δομή, όπου διαμένουν περίπου 780 άτομα.