Γαλλία: Αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης - «Τεστ αντοχής» για την κυβέρνηση Λεκορνύ
Ειδήσεις
19:39 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι Γάλλοι βουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη (12/11) την αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά, σε μια ψηφοφορία που αποτέλεσε κρίσιμο τεστ για τη σταθερότητα της κυβέρνησης του Σεμπαστιέν Λεκορνύ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία επιδιώκει να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα - το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης - ενώ οι επενδυτές και οι Ευρωπαίοι εταίροι της παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι από τις πρόωρες εκλογές του 2024 και μετά, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κυβερνά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχοντας ήδη αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς μέσα σε δύο χρόνια.

Το προσωρινό «πάγωμα» της μεταρρύθμισης διατηρεί το όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη και εννέα μήνες, αναστέλλοντας την εφαρμογή του σχεδίου Μακρόν για αύξηση στα 64 έτη, τουλάχιστον μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027. Η παραχώρηση αυτή, που προέκυψε ύστερα από συμβιβασμό με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρείται ότι δίνει πολιτική ανάσα στον Λεκορνύ, αλλά παράλληλα δυσκολεύει την επίτευξη του στόχου για μείωση του ελλείμματος κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, η έγκριση της τροπολογίας δεν συνεπάγεται αυτόματα και την οριστική υιοθέτησή της, καθώς απαιτείται η τελική ψήφιση του συνολικού νομοσχεδίου για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Στο μεταξύ, η κυβερνητική συνοχή παραμένει εύθραυστη: οι αριστερές παρατάξεις εμφανίζονται διχασμένες, ενώ τα κόμματα στα άκρα του πολιτικού φάσματος συνεχίζουν να ζητούν τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 19:50
