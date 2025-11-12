Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση – Πώς θα γίνεται το «κούρεμα»
Οικονομία
19:48 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σχέδιο για «κούρεμα» και ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς το ΥΠΕΘΟ προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που αφορά 85.000 δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν βρεθεί να πληρώνουν υπέρογκα ποσά εξαιτίας της αλλαγής στην ισοτιμία φράγκου έναντι ευρώ.  

Πιο αναλυτικά, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών δανείων, τα οποία θα επιδοτούνται από το κράτος, προκειμένου οι δανειολήπτες να καταβάλλουν χαμηλότερες δόσεις. Στα υπό ρύθμιση δάνεια θα συμπεριληφθούν όσα δάνεια είναι ενήμερα ή οριακά καθυστερημένα (δηλαδή κάτω των τριών μηνών).

Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι αφενός να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των τραπεζών, μέσω της μετατροπής των δανείων σε ευρώ και της σταθεροποίησης των όρων αποπληρωμής κι αφετέρου να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες.

Η επιδότηση θα καλύπτει μία διαφορά της τάξης του 15-50% της συναλλαγματικής διακύμανσης, με τη ισοτιμία να έχει διαμορφωθεί σήμερα σε 1 ελβετικό φράγκο προς 0,931 ευρώ. Έτσι, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, θα γίνεται η μετατροπή των δανείων σε ευρώ και θα καλύπτεται ένα μέρος της απώλειας που υπέστησαν οι δανειολήπτες από τη μεταβολή της ισοτιμίας.

Η μετατροπή των δανείων από φράγκο σε ευρώ θα γίνεται (α) είτε μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, με τη συναίνεση των τραπεζών, (β) είτε με ευνοϊκούς όρους βάσει εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.

Ακόμη, η νέα ρύθμιση εισάγει: (α) σταθερό επιτόκιο 2,3 έως 2,9%, (β) προβλεψιμότητα στις δόσεις και (γ) «κούρεμα» με κοινωνικά κριτήρια.

Εάν ο δανειολήπτης παραβεί τους όρους και δεν εξοφλεί κανονικά τις δόσεις, η οφειλή αυτομάτως επανέρχεται στο ύψος που είχε προ μετατροπής.

