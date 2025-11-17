Χαμόγελο του παιδιού: Ραγδαία αύξηση 50% στις αναφορές για παιδική κακοποίηση το 2025

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, το πρόβλημα λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα στοιχεία, που θα παρουσιαστούν. Ενδεικτικά, ο αριθμός των αναφορών το 10μηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024, σημείωσε αύξηση μεγαλύτερη του 50%!
Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης τύπου, μεταξύ άλλων:
- θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και στην Ελλάδα, της κοινής Ευρωπαϊκής Γραμμής για την ενδοοικογενειακή Βία 116016
- θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού για την κακοποίηση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη βία απέναντι στα παιδιά στη χώρα μας
- οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων της βίας απέναντι στα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
- η πανελλαδική εκστρατεία Μένει Μυστικό ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.