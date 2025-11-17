Χαμόγελο του παιδιού: Ραγδαία αύξηση 50% στις αναφορές για παιδική κακοποίηση το 2025

Με αφορμή την 18η Νοεμβρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση και την 19η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12μμ στο Επιχειρησιακό Κέντρο του Οργανισμού (Γαρυττού 80, 15343 Αγία Παρασκευή).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, το πρόβλημα λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα στοιχεία, που θα παρουσιαστούν. Ενδεικτικά, ο αριθμός των αναφορών το 10μηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024, σημείωσε αύξηση μεγαλύτερη του 50%!

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης τύπου, μεταξύ άλλων:

θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και στην Ελλάδα, της κοινής Ευρωπαϊκής Γραμμής για την ενδοοικογενειακή Βία 116016