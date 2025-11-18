Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn

Ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στον Στάθη Παναγιώτοπουλο, για την υπόθεση revenge porn.

Ο πρώην τηλεπαρουσιαστής κρίθηκε ένοχος για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου και συγκεκριμένα για την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, με σκοπό να βλάψει άλλον, κατ' εξακολούθηση.

Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα καθώς έκρινε ότι δεν έγινε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στο θύμα. Επιπλέον, του αναγνώρισε και ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην τηλεπαρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη - μέσω των συνηγόρων του- από την παθούσα και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να την βλάψει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος είχε καταδικαστεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης γυναίκας. Παράλληλα, εκκρεμεί κι ακόμη μια δικογραφία με το ίδιο αδίκημα.