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Ο (πρώην) Παναγιωτόπουλος αφήνει αιχμές για το νομοσχέδιο Δένδια: «Με προβληματίζουν οι αντιδράσεις»
Πολιτική
13:43 - 09 Ιαν 2026

Ο (πρώην) Παναγιωτόπουλος αφήνει αιχμές για το νομοσχέδιο Δένδια: «Με προβληματίζουν οι αντιδράσεις»

Reporter.gr Newsroom
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Εν μέρει δικαιολογημένες θεωρεί τις αντιδράσεις των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ, κάλεσε τον Νίκο Δένδια να προχωρήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις. Ο κ. Παναγιώτοπουλος αν και παραδέχθηκε αρχικά ότι ο εξορθολογισμός της δομής των ενόπλων δυνάμεων «είναι απαραίτητος» πρόσθεσε πως «κάποια ειδικά ζητήματα εγείρουν βλέπω μεγάλο κύμα αντίδρασης στις τάξεις των στελεχών. Το εύρος και η ένταση των αντιδράσεων και διαμαρτυριών με προβληματίζουν και πρέπει να προβληματίσουν όλους».

Ο ίδιος υποστήριξε πως «Η συνθήκη συμπόρευσης με όρους υπέρβασης πολιτικής και φυσικής ηγεσίας και στελεχών πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού. Η οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να αισθάνεται διαρκώς ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εργάζεται διαρκώς για την βελτίωση της ζωής τους», ενώ στοχεύοντας στις διατάξεις του νομοσχεδίου είπε: «Οι όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση δεδομένων και συνθηκών. Από σταδιακό χαρακτήρα υλοποίησης και όρους μεταβατικότητας. Με συνεκτίμηση αντίκτυπων αλλά και διορθώσεις. Όπως είπε ο Υπουργός τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Το κάνετε υπουργέ αλλά μπορείτε να το κάνετε σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχετε δείξει ότι ακούτε όποτε χρειάζεται».

Ο πρώην υπουργός αναφερόμενος ειδικά στις διατάξεις για τους υπαξιωματικούς σημείωσε: «Αν κάποιοι αξιωματικοί θεωρούν ότι θίγονται θεωρώ ότι θα υπάρξει κύμα και άλλων παραιτήσεων», ενώ συμπλήρωσε «εκτιμώ ότι μεταβάλλονται επι τα χείρω οι όροι εξέλιξης των υπαξιωματικών που σχεδιάσαν με προσδοκίες την καριέρα τους. Μπορείτε να το αναθεωρήσετε αυτό και σας το λέω όχι ως κριτική αλλά ως παραίνεση. Τα στελέχη δεν πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια».

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