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Dr. Ali Al Dhaheri (Πρέσβης ΗΑΕ): Έτσι χτίζεται η νέα στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΑΕ
Ειδήσεις
16:07 - 24 Νοε 2025

Dr. Ali Al Dhaheri (Πρέσβης ΗΑΕ): Έτσι χτίζεται η νέα στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΑΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με επενδύσεις στην τεχνολογία, την αειφορία και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, τα ΗΑΕ αναδεικνύονται σε έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Ελλάδας. 

Η πραγματική δύναμη των οικονομιών δεν αποτυπώνεται μόνο στις συμφωνίες και στις επενδύσεις, αλλά κυρίως στους ανθρώπους, τόνισε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα H.E. Dr. Ali Al Dhaheri κατά τη διάρκεια του Fortune Greece CEO Initiative 2025, που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Η καλλιέργεια ιδεών, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και η προσήλωση στη συνεργατική κουλτούρα αποτελούν θεμέλια για μακροχρόνια ανάπτυξη. Σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, όσοι διαφοροποιούνται, προσαρμόζονται και χτίζουν συμμαχίες είναι τελικά αυτοί που προοδεύουν. Η ανθεκτικότητα, άλλωστε, δεν αφορά μόνο την προστασία του παρόντος, αλλά και την ενεργή προετοιμασία για το μέλλον, υπογράμμισε ο Πρέσβης.

Πρόσθεσε ότι τα ΗΑΕ έχουν αναπτύξει μια στρατηγική που δίνει έμφαση σε τομείς όπως η υψηλή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η χώρα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διεθνείς συνεργασίες, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας. Η αειφορία, σημείωσε ο Πρέσβης, δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα, αλλά και βασικό επιχειρηματικό στόχο, κρίσιμο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Το 2024, τα ΗΑΕ αναδείχθηκαν πρώτη χώρα σε άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα — ένα ισχυρό μήνυμα προς την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. «Τα ΗΑΕ είναι έτοιμα να αποτελέσουν τον έμπιστο συνεργάτη σας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο χώρες μοιράζονται το χαρακτηριστικό της μικρής αγοράς, συνεπώς και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμμαχίες και διευρυμένες εμπορικές διαδρομές.

Η Ελλάδα, όπως εξήγησε, αποτελεί για τα ΗΑΕ σημαντική «πύλη εισόδου» στην ευρωπαϊκή ήπειρο, σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια τροφίμων, τα logistics και η ενέργεια. Στη συζήτηση, ο συντονιστής Παύλος Ευθυμίου, Partner, Fortune Greece ζήτησε να αναλυθούν οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σημερινή ηγετική θέση των Εμιράτων. Ο Πρέσβης ανέδειξε τέσσερα βασικά στοιχεία: ανοχή και συνύπαρξη, πολιτική σταθερότητα, διορατική ηγεσία και έμφαση στους ανθρώπους. «Προσελκύουμε ταλέντα και τους δίνουμε χώρο να προοδεύσουν και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη», σημείωσε.

Ως προς τους τομείς συνεργασίας με χώρες όπως η Ελλάδα, ξεχώρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος των υδρογονανθράκων — την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ασφάλεια τροφίμων, την τεχνητή νοημοσύνη και την υψηλή τεχνολογία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κοινό όραμα: ανάπτυξη που βασίζεται στην καινοτομία, τη σταθερότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

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