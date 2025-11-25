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Δίκη υποκλοπών: «ΕΥΠ και Predator με παρακολουθούσαν» λέει πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ
Ειδήσεις
19:22 - 25 Νοε 2025

Δίκη υποκλοπών: «ΕΥΠ και Predator με παρακολουθούσαν» λέει πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ

Reporter.gr Newsroom
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Αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που φαίνεται να είχαν πέσει θύματα του παράνομου λογισμικού Predator, καθώς κατά τη διάρκεια της δίκης για τις υποκλοπές, η Πηνελόπη Μηνιάτη, πρώην επικεφαλής των εγκληματικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, κατέθεσε ότι και η ίδια είχε υποστεί παρακολούθηση.

Στη δικαστική αίθουσα εμφανίστηκε επίσης ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την περίοδο 2019-2020. Η κυρία Μηνιάτη, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ μέχρι το 2022, κατέθεσε ότι η πρώτη της επαφή με το κακόβουλο λογισμικό έγινε τέλη Νοεμβρίου 2022, όταν ένας δημοσιογράφος την ενημέρωσε ότι βρισκόταν στη λίστα των παρακολουθούμενων.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η μάρτυρας εξήγησε ότι έλαβε επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το καλοκαίρι του 2023, όπως και όλοι οι άλλοι στόχοι του Predator, ενημερώνοντάς την επισήμως για την παρακολούθηση. «Δεν έκανα κάτι, περίμενα να με καλέσουν. Θεώρησα ότι είναι θέμα δικαιοσύνης. Όταν το έμαθα ήμουν ήδη στην αποστρατεία», τόνισε η κυρία Μηνιάτη.

Υποκλοπές: Κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator

Η μάρτυρας περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντελήφθη την παρακολούθησή της, σημειώνοντας ότι το πρώτο ύποπτο μήνυμα έλαβε στις 28 Μαΐου 2021 από ένωση αστυνομικών ως ευχαριστήρια επιστολή και το δεύτερο τον Νοέμβριο 2021, υπό τη μορφή επιβεβαίωσης ραντεβού για εμβόλιο. Και τα δύο μηνύματα, όπως είπε, άνοιξε και το κινητό της μολύνθηκε από το κακόβουλο λογισμικό.

Διακόπουλος: Άγνοια για το λογισμικό

Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, κατέθεσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το κακόβουλο λογισμικό. Σε ερωτήσεις του προέδρου σχετικά με το εάν είχε λάβει κάποιο μήνυμα ή επιστολή, απάντησε αρνητικά. Όταν ερωτήθηκε εάν το γραφείο του πρωθυπουργού ενημερωνόταν για τις παρακολουθήσεις, δήλωσε: «Από την προσωπική μας σχέση, θεωρώ ότι δεν είχε καμία σχέση».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι αρμοδιότητές του περιορίζονταν στην παρακολούθηση διεθνών θεμάτων και γεγονότων και στην άσκηση καθηκόντων γραμματέα στο ΚΥΣΕΑ. Σε ερωτήσεις σχετικά με νομοθετικές αλλαγές στην ΕΥΠ, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 19:42
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