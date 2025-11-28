Εικόνες «Ελλάδα 2.0» στο Μοσχάτο: Σε κλαρκ οι πολίτες για να πάρουν τον ηλεκτρικό - «Φούσκωσε» ο Κηφισός

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη την Αττική τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11). Όταν μάλιστα ο κόσμος έπρεπε να βγει από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του η ταλαιπωρία ήταν τεράστια. Κίνηση στους δρόμους, η στάθμη του Κηφισού σε οριακό σημείο και φυσικά πλημμυρισμένοι δρόμοι. Για να μπουν οι πολίτες στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο μάλιστα επιστρατεύθηκαν και κλαρκ.

Ο δήμος Μοσχάτου διαπιστώνοντας πως ο δρόμος έξω από το σταθμό έχει μετατραπεί σε ποτάμι, αποφάσισε να βγάλει φορτηγά, αγροτικά και κλαρκ για να μεταφέρει τον κόσμο.

Κάποιοι βρήκαν θέση στην καρότσα του φορτηγού, άλλοι του αγροτικού και οι πιο τολμηροί σε παλέτες που μετέφερε το κλαρκ!

Όσο για τον Κηφισό, ομολογουμένως, είχε μία εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα, καθώς τα νερά του φούσκωσαν επικίνδυνα.

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Θυμίζουμε πως ειδικοί έχουν εδώ και χρόνια προειδοποιήσει πως η Αττική δεν διαθέτει τις υποδομές για ισχυρές βροχοπτώσεις τύπου Ντάνιελ. Προφανώς, η κακοκαιρία Αντέλ δεν ήταν τόσο μεγάλης κλίμακας, αλλά και πάλι ο Κηφισός έφτασε σε οριακό σημείο, γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κυρίως βέβαια την πολιτεία, που οφείλει να αναλάβει δράση πριν να είναι αργά.