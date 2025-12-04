Google 2025: «Σεισμός», «Κοινωνικός τουρισμός», «Προσωπικός αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ» οι κορυφαίες αναζητήσεις των Ελλήνων

Στις Γενικές Αναζητήσεις, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση. Παράλληλα, αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» και «Labubu» δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Πανελλήνιες αλλά και τις viral τάσεις του έτους.

Γενικές Αναζητήσεις

Σεισμός τώρα

Κοινωνικός τουρισμός 2025

Προσωπικός αριθμός

ΕΝΦΙΑ 2025

Βάσεις 2025

Σαντορίνη

ΟΠΣΥΔ

Ιράν

Πόθεν έσχες

Labubu

Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Πρόσωπα

Κλαυδία

Χρυσή Βαρδινογιάννη

Γιώργος Μαζωνάκης

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Στέλιος Καζαντζίδης

Λεξ

IvanGreko

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Χρήστος Μουζακίτης

Αντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο OzzyOsbourne και ο DavidLynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.

Εκλιπούσες Διασημότητες

Αλέξης Κούγιας

CharlieKirk

OzzyOsbourne

DiogoJota

Καίτη Γκρέυ

Καίτη Κωνσταντίνου

Βασίλης Καλογήρου

Μίμης Δομάζος

Γεράσιμος Μιχέλης

DavidLynch

Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.

Αθλητικά Γεγονότα

Eurobasket

ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός

EuropaLeague

Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ

ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός

Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα

Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», αλλά και “SquidGame” συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως “Nosferatu”, “Anora” και “TheBrutalist” βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.

Σειρές / Ριάλιτι

Να με λες μαμά

Άγιος Έρωτας

Big Brother

Grand Hotel

Άγιος Παΐσιος

Παιχνίδια Εκδίκησης

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

GNTM

Adolescence

Squid Game

Ταινίες

Nosferatu

Anora

Υπάρχω

The Brutalist

Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)

Dracula 2025

A Minecraft Movie

28 Χρόνια Μετά

Weapons

Ταιριάζουμε; (Materialists)

Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamonrolls, γουακαμόλε και sourcream.

Συνταγή

Συνταγή για μαγειρίτσα

Συνταγή για γαριδομακαρονάδα

Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες

Συνταγή για ταραμοσαλάτα

Συνταγή για λουκουμάδες

Συνταγή για σουτζουκάκια

Συνταγή για cinnamonrolls

Συνταγή για γουακαμόλε

Συνταγή για aperol

Συνταγή για sourcream

Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας

Τι σημαίνει ίντερσεξ

Τι σημαίνει σιμούν

Τι σημαίνει HongKong

Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Τι σημαίνει τζιβαέρι

Τι σημαίνει πέλωρ

Τι σημαίνει νεποτισμός

Τι σημαίνει φλεξάρω

Τι σημαίνει δράμω

Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι popculture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού

Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

Ποια είναι η MadlenPeneva

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας

Ποια είναι η IP μου

Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Το YearinSearch 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viraltrends που καθόρισαν το 2025.