ΟΠΑΠ: Νέες αγορές μετοχών ύψους €6 εκατ. από την Allwyn

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 3 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 333.901 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0158 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6.015.493,64 ευρώ.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.