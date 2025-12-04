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ΟΠΑΠ: Νέες αγορές μετοχών ύψους €6 εκατ. από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:57 - 04 Δεκ 2025

ΟΠΑΠ: Νέες αγορές μετοχών ύψους €6 εκατ. από την Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι την 3 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 3 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 333.901 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0158 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6.015.493,64 ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

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