Συμβούλιο της Επικρατείας: Αναστολή εργασιών 8-24/12 λόγω μεταστέγασης στο παλαιό Αρσάκειο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αναστείλει προσωρινά τις εργασίες του λόγω της μεταστέγασής του στη μόνιμη έδρα του, στο κτίριο του Παλαιού Αρσακείου, επί της οδού Πανεπιστημίου 47-49. Η αναστολή θα ισχύσει από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Με πράξη του προέδρου του ΣτΕ, Μιχάλη Πικραμένου, αποφασίστηκε επίσης η αναστολή όλων των δικονομικών προθεσμιών που τίθενται είτε εκ του νόμου είτε από το Δικαστήριο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Παρά την προσωρινή αναστολή, κατά τη διάρκεια της μεταστέγασης θα συνεχιστούν κανονικά οι διασκέψεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων, η διαδικασία σε συμβούλιο, η δημοσίευση αποφάσεων, η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας καθώς και η επεξεργασία επειγόντων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.

Η ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ κατά περίπτωση θα είναι δυνατή η κατάθεση εξαιρετικά επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας στο κτίριο Αιόλου και Σοφοκλέους.