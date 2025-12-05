Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας

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Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας, λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει όλη τη χώρα.

Τα έντονα φαινόμενα έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους, σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ η Πυροσβεστική στην Αττική έχει δεχτεί περισσότερες από 290 κλήσεις.

Ποτάμι στη μέση του δρόμου της Παλαιάς Εθνικής Αθηνών – Κορίνθου με το νερό σε αυλές σπιτιών, μεταφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τη Νέα Πέραμο, που τις τελευταίες δύο ώρες σφυροκοπήθηκε από την κακοκαιρία Byron. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση παραμένουν σε ισχύ διακοπές κυκλοφορίας σε 9 σημεία:

1) Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

2) Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

4) Λ. Αθηνών από το ύψος του Σχιστού - Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω

5) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

7) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

8) Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

9) Ν.Ε.Ο.Α.Κ από το 32ο χλμ έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, ενώ και το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

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