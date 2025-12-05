Αθήνα–Λιβύη ενισχύουν τον διάλογο: Στο επίκεντρο μεταναστευτικές ροές και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σαλέχ Ισα, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους για στενή συνεργασία και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συνομιλίες κινήθηκαν σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, με τις δύο αντιπροσωπείες να υπογραμμίζουν τις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας - Λιβύης και τη σημασία της άμεσης γειτνίασης των δύο χωρών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στήριξη σε ελεύθερες εκλογές και κατάργηση τούρκολιβυκού μνημονίου

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας, τόσο ως κράτους-μέλους της ΕΕ όσο και ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην προσπάθεια για οριστική επίλυση του Λιβυκού. Επανέλαβε ότι η Αθήνα υποστηρίζει σθεναρά τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, ως προϋπόθεση για την ανάδειξη μίας πραγματικά αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, επαναδιατύπωσε με σαφήνεια τη σταθερή ελληνική θέση περί ανυπόστατου και άκυρου του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας ότι η θέση αυτή αποτελεί και επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρία βήματα για την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί τους τελευταίους μήνες, μετά τις επισκέψεις του σε Βεγγάζη και Τρίπολη, οι οποίες, όπως είπε, «έχτισαν μια νέα θετική δυναμική»:

Εκπαίδευση Λίβυων λιμενικών: Η Ελλάδα έχει ήδη εκπαιδεύσει στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής και προτίθεται να υποδεχθεί νέο κύκλο εκπαίδευσης. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, τονίζοντας την ανάγκη να αποτραπεί «η παγίωση μιας νέας μεταναστευτικής οδού» μέσω Λιβύης.

Επανέναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης: Η αποκατάσταση της γραμμής Ελλάδας–Λιβύης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τον τουρισμό, τις επιχειρηματικές σχέσεις και την κοινωνική διασύνδεση των δύο λαών.

Επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη στις αρχές του 2026: Η αποστολή αυτή αναμένεται να ανοίξει δρόμο για νέες συνεργασίες σε εμπόριο, επενδύσεις και κυρίως ενέργεια, όπου καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από ελληνικές εταιρείες.

Ολοκληρώνοντας τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία και να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, με κοινό στόχο, όπως υπογραμμίστηκε, «μια Μεσόγειος θάλασσα σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας».