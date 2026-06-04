ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξή τους, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Ιανουαρίου, μείωση 1,3%
- Φεβρουαρίου, αύξηση 0,9% και
- Μαρτίου, αύξηση 13,7%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Ιανουαρίου, μείωση 2,1%,
- Φεβρουαρίου, αύξηση 0,1% και
- Μαρτίου, αύξηση 12,9%.
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Ιανουαρίου, μείωση 6,2%
- Φεβρουαρίου, μείωση 6,0% και
- Μαρτίου, αύξηση 11,0%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Ιανουαρίου, μείωση 5,9%,
- Φεβρουαρίου, μείωση 5,9% και
- Μαρτίου, αύξηση 11,4%.