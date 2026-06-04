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ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:29 - 04 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξή τους, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Ιανουαρίου, μείωση 1,3%
  • Φεβρουαρίου, αύξηση 0,9% και
  • Μαρτίου, αύξηση 13,7%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Ιανουαρίου, μείωση 2,1%,
  • Φεβρουαρίου, αύξηση 0,1% και
  • Μαρτίου, αύξηση 12,9%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Ιανουαρίου, μείωση 6,2%
  • Φεβρουαρίου, μείωση 6,0% και
  • Μαρτίου, αύξηση 11,0%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Ιανουαρίου, μείωση 5,9%,
  • Φεβρουαρίου, μείωση 5,9% και
  • Μαρτίου, αύξηση 11,4%.

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